Seçim sandıkları saat kaçta açılacak, oy sayımı saat kaçta başlayacak?

31 Mart oy sayımı ve dökümü saatleri, yerel seçimler oy verme işlemi devam ederken araştırılan konulardan birisi oldu. 2024 yerel seçimleri oy kullanma işlemi YSK tarafından belirlenen sandıklarda tamamlanacak. Ardından da oy dökümü ve sayım işlemine geçilecek. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak yerel idarelerin belirleneceği 2024 yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç de ilk kez oy verecek. Ayrıca İstanbul'da 33 bin 228 sandıkta 11 milyon 314 bin 516 kişi oy kullanacak. 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin sandık başına gideceği seçimde oy kullanma işlemi YSK tarafından belirlenen saatler arasında tamamlanacak. Sandıkların kapanmasının ardından 'Oy sayımı saat kaçta başlayacak' sorusu da araştırılan konulardan biri. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırdıktan sonra il il yerel seçim sonuçları ve verileri de gelmeye başlayacak. Peki 31 Mart yerel seçim oy sayımı saat kaçta başlayacak, seçim sandıkları ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

Sandıklar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. 31 Mart Pazar Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başında gitti. 31 Mart yerel seçimleri oy verme işlemi 32 doğu ilinde oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başlarken, diğer illerde ise oy kullanma süreci saat 08.00'de başladı. 2024 yerel seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Seçim sonuçları YSK seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilan edilecek. Peki oy sayımı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sandıklar ne zaman açılacak? İşte konuyla ilgili detaylar...Seçmenler oy verme işlemini, 32 doğu ilinde saat 07.00-16.00 arası, diğer illerde de 08.00-17.00 saatleri arasında tamamlayacak.Seçim sandıklarında oy verme kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından oyların sayımına geçilecek.YSK Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yener yaptığı açıklamada, 'An itibarıyla oyumuzu kullandık. Tüm seçmenlerimizin oylarını kullanmalarını bekliyoruz. Olumsuz bir durum yok, sorunsuz şekilde oy verme işlemi devam ediyor. Saat 21:00'de yayın yasakları sona eriyor. Saat 17:00'den sonra yayın yasakları kalkmadan basın mensuplarımızın kurallara uymasını istiyoruz' dedi.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy sayımının kanun gereği 'iftar saatinde mola verilmeden aralıksız yapılması' kararı verildi.Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca YSK'ya gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda 'sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı' ifade edildi ve 'sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği' soruldu.Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 'Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü' başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır' hükmü bulunduğu hatırlatıldı. YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple 'oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine' oy birliğiyle karar verdi.