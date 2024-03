İBB Başkan Adayı Kurum'dan yerel seçim mesajı: 1 Nisan sabahı yeni bir sayfa açılacak

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;En büyük israfı yaptılar, İstanbulluları ötekileştirdiler. Ev kadını, çalışan kadın diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar. 30 yıl önceki köfteciyi hatırlıyorsun, bugün İstanbul'a verdiğin sözleri hatırlamıyorsun. Bunlar millete yalan söylediler, milleti kandırdılar, aldattılar, hala da yalan söylemeye devam ediyorlar.2019'da oyunuzu istediler gittiler. Yüzlerce vaat verdiler, makama oturunca hepsini unuttular. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için sağlam konutlar yaparken bunlar balya balya para kuleleri yaptılar. Mal beyanlarını açıkladılar, 1.5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Yarın onun süresiz tatilinin başlayacağı gün. Eş genel başkan da genel başkanlığı bırakacak. Onlar her türlü manipülasyonu yapacaklar. Yarın sandıklarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyin.Mayıs seçiminde kazanıyoruz dediler, ne oldu, millete yine yalan söylediler. Onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde harcayacağız. Biz Arnavutköy'e harcayacağız. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yılların hesabını sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir, hesap günüdür. 31 Mart gelecek, sandık gelecek, hesap kesilecek. Yarın sandıkta tüm bunların hesabını sormaya hazır mıyız?İş bilmez yönetim İstanbul'da tek bir eser yapmadığı gibi bizim eser ve projelerimizi eleştiriyorlar. Bizim projelerimizin yapılmaması gerektiğini savunuyorlar. İstanbul'u kara kışa teslim edip balıkçıda büyükelçide yemek yerken biz 80 bin yuva yapıyorduk. Gel Arnavutköy'e bak bizim yaptığımız konutları görürsün. Biz İstanbul'a 365 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Sen cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken biz deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyorduk. Yaparsa AK Parti yapar. Yarın kolları sıvıyoruz, hep birlikte İstanbul'un geleceğine emin adımlarla yürüyoruz.Hz. Ali Efendimiz güzel söylüyor, dert sahibi olmak her şeyden önemli. Kalbinizde hakiki bir davanın derdini taşıyorsanız, tüm engelleri aşar dikenli yollardan geçersiniz. Bizim derdimiz de davamız da İstanbul'dur. İstanbul eğer fethedilmişse, karadan gemiler yürütülmüşse bu dert sayesindedir.22 yıldır bu şehrin her yerinde tarihi hizmetler işte bu dertler sayesinde yapıldı. 1 Nisan sabahı İstanbul'da yepyeni bir sayfa açılacak. Yine gerçek belediyecilik vizyonu kazanacak, yine milletimiz kazanacak. Biz 5 yıl bakanlık yaptık. 81 ile gittim. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa hemen orada olduk. 2 saat sonra deprem bölgesindeydik, aylarca kaldık. Onlar kayağa giderken biz Elazığ'da mücadele ediyorduk. Söz verdik, sözümüzü tuttuk. Kastamonu'da Bartın'da seller oldu, o sellerde de hızlı bir şekilde milletimize sözlerimizi tuttuk. Yarın gerçek belediyecilik mi sosyal medya belediyeciliği mi bunun kararını vereceğiz.