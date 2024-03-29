‘CHP’nin mitingini DEM’e sattılar’! Bitlis’te CHP adayı istifa edip, AK Parti’ye geçti

Bitlis'te yaklaşık 300 kişi ile birlikte AK Parti binasına gelen Selim Soyugüzel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin miting saatinin satıldığını ve aramalarına rağmen İl Başkanına ulaşamadığını belirterek, adaylıktan ve partisinden istifa edip, ailesi ile birlikte AK Parti'ye katıldı.Basın açıklamasında bulunan Selim Soyugüzel, 'Bugünden itibaren CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa ediyorum. Bu memleket hepimizindir.Her zaman milletimizin yanında ve akrabamız olan Nesrullah Tanğlay başkanımızı desteklemek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağız' dedi.Bitlis'te kirli oyunların bir kez daha aşikar olduğunu belirten Bitlis Belediye Başkanı AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay ise, 'Kapalı kapılar ardında kimlerin kimlerle beraber olduğunu herkes biliyor.CHP'nin miting saati DEM Partisine verildi. Bu kapalı kapılar arakasında maddi pazarlıklar yapılarak bu verildi.Yani bu CHP'nin ve DEM Partisinin Türkiye'de bütün ilçelerde bütün illerde yapmış olduğu bu ittifakın aşikar oluşunun en büyük belgesidir' dedi.AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhaoğlu da yaptığı açıklamada, 'Milletin rotası dışına çıkanlar, gizli kapaklı film çevirenler, gizli planlar yapanlar, kendi parti içi hesaplaşmalarında bile demokratik olgunluğu göstermeden birbirlerini yarı yolda bırakanlar işte bugün milletin partisi olan AK Partiye gelip burada bizimle kenetleniyorlar' diye konuştu.Açıklamaların ardından AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi AK Parti'ye katılan Selim Soyugüzel'e AK Parti rozeti taktı.