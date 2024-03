Türkiye'nin Gazze için 8'inci insani yardım gemisi yola çıktı

Türkiye, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze şeridindeki sivillere insani yardım malzemesi ulaştırmaya devam ediyor. Yardım gemisi ile Gazze şeridindeki Filistin halkına toplam 125 bin gıda kolisinde 2 bin 960 ton yardım gönderildi. Türkiye, AFAD koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gönderilen 13 uçak ve 7 gemiye ek olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan, 8'inci insani yardım gemisi Mersin Limanı'ndan yola çıktı.Türkiye, AFAD koordinasyonunda, ilk günden itibaren Filistin halkına insani yardım ulaştırılması amacıyla gayretlerini sürdürüyor. Bugüne kadar, AFAD ve sivil toplum kuruluşları desteğiyle bölgeye 13 uçak ve 7 gemi gönderildi. Gemi seferleri, hava köprüsü, yerelden temin ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) iş birliğiyle gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamı 39 bin 607 tona ulaştı.Ayrıca Gazze şeridindeki sivillerin su ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar kapsamında, Mısır Kızılayı iş birliğiyle Mısır'dan şişelenmiş su tedarik edilmesi projesi hayata geçirildi. Böylece bölgeye her hafta 5 tırdan oluşan sevkiyat yapılırken, bugüne kadar ulaştırılan toplam su miktarı bin 126 ton oldu.Mersin Limanı'nda düzenlenen yardım gemisi uğurlama töreninde konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Limanın ticari boyutu dışında yardım gemilerine ev sahipliği yapmasıyla önemli bir değere sahip. Yardımların hazırlanmasında kurumların dışında sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarından da katkılarının bulunuyor. Orada yaşanan zulmü, çekilen acıları hepimiz biliyor ve yakından hissediyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma duyguları en yüksek olan, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimiz, Gazze konusunda da gerekli duyarlılığı gösteriyor" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yıllardır Filistin davasına katkı verdiklerini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Türk halkı Gazze için imkanlarını seferber ediyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinden gelen birikimiyle mazlumların ve mağdurların her zaman sığınağı, kapısı olmuştur. Bugün de devletimizin bütün birimleri bu imkanları seferber etmeye çalışıyor. Bugün için bir ateşkes gerçeklemiş gözüküyor, fakat yeryüzündeki bu dram, çok büyük bir dram" dedi.Serdar Çam, "Eğitim, altyapı, hijyen, temiz suya ulaşım ve her türlü imkanın bittiği, açlığın başladığı bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti olarak bu imkanları seferber etmiş durumdayız. Öncelikli olarak ateşin durması gerekiyordu. Mübarek ramazan ayında gecikmeli de olsa bu süreç başlamış oldu. Ama bundan sonraki süreçte esas sıkıntıların giderilmesinde büyük çabalar sarf edilmesi lazım. Bunu sadece Türkiye'nin yapması yeterli değil, bütün dünyanın seferber olması gereklidir" diye konuştu.AFAD Başkanı Okay Memiş ise Gazze'ye bugüne kadar yardım taşıyan 13 uçak ve 7 gemi gönderildiğini belirterek, "Vakıflar Genel Müdürlüğü desteğiyle Gazze'ye 8. gemiyi uğurladık. Bu zamana kadar 39 bin 607 ton insanı yardım malzemesi, bin 151 jeneratör, 214 ton hijyen malzemesi, 8 sahra hastanesi, 53 ambulans, 242 ton tıbbi malzeme, 2 UMKE aracı, giyecek, barınma malzemeleri ve içme suyu gönderildi. İçme suyunu hem Türkiye'den gönderiyoruz hem de AFAD'ımız Mısır Kızılayı ile her hafta en az 5 ila 10 tırlık su anlaşması yaptı. Sürekli olarak El-Ariş'ten ve Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye su ile birlikte diğer insani yardımları, gıdaları ulaştırmaya gayret ediyoruz" dedi.AFAD Başkanı Okay Memiş, "AFAD olarak 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını nasıl gideriyorsak, gönül coğrafyamızdaki zor durumda olan, özellikle insanlık dışı katliama maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin de yanında olmaya büyük gayret göstermeye devam ediyoruz. Gazze'den ülkemize sağlıkla ilgili tedavilerinin karşılanması maksadıyla yaklaşık bin 500 Filistinli kardeşimiz getirildi. Sağlık Bakanlığı'mızla bütün ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından, 8'inci insani yardım gemisi Mersin Limanı'ndan Gazze şeridindeki Filistin halkına toplam 125 bin gıda kolisinde 2 bin 960 ton yardım taşıyan gemi uğurlandı.