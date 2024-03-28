Yerel seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinde kayıt dışı para skandalı patladı. Soruşturma genişletilirken daha önce görüntülerde yer alan Şişli Belediye Başkan yardımcısı Onur Öksel ve Maltepe Belediye Başkanının danışmanı Melih Morsünbül ifadeye çağırıldı. İkilinin 'Biz başkandan aldığımız talimatı yerine getirdik' şeklindeki ifadeleri üzerine 3 kişi daha savcılık tarafından adliyeye çağrılmıştı.CHP'nin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Küçükçekmece İlçe Başkanı olan Turgay Özcan ifadeye çağırılmıştı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, dün ifadesini vermişti.Bugün ise Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere savcılığa geldi.CHP'de para kuleleri skandalı! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin adliyede | VideoÖte yandan CHP Küçükçekmece meclis üyesi Turgay Özcan'ın da 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa geldiği öğrenildi.İfadesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Parti Meclis Üyesi Turgay Özcan, o dönem CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı olduğunu, Serkan Çebi ile 30 yıllık arkadaşım olduklarını söyledi. Özcan, 'Biz büyük bir gururla İstanbul'da CHP'ye bir il binası kazandırdık. O il binası kampanyası çerçevesinde de partililerimizden, etrafımızdaki insanlardan bağışlar gelmişti. Serkan da ilave para koyarak, parayı teslim ettik. Karşılığında koskocaman bir il binası var. Orayı kullanıyoruz. Burada partililerin ve onların dostlarının alın terleriyle kazandırdıkları paralardır' dedi.Paraların hepsinin kayıtlı olduğunu ileri süren Özcan, '15.5 milyon lirayı teslim ettim diyen biri var. Biri de aldım diyen birisi var. Kayıt altında. Ama böyle yasal çerçevesi açısından bu işleri yapan herkes neyi ne kadar yasal çerçeve büründüreceğini bilen insanlar değil, profesyonel insanlar değil. Biz siyasetçiyiz. Toplumumuza hizmet etmek için partimize bir bina kazandırdık. ' dedi.Özcan, basın mensuplarının, İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz hakkındaki sorusuna ise, 'Kendisini tanımıyorum. Bu yüzden o kişi midir değil midir bir yorum yapamam. Ama orada Cumhuriyet Halk Partililer var. Çok doğaldır, binayı alan Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğidir. Onun da temsilcileri oradadır. Biz onları tanıyoruz, bizim arkadaşlarımız' ifadelerini kullandı.