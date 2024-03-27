AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın'ın açıkladığı Aydın, "14 ilçede 61 proje" çalışmalarını sürdürüyor ile seçim çalışmalarını sürdürüyor. Aydın, "Akyazı Mahallemizde mülkiyeti belediyemizde olan alanda Akyazı Gençlik ve Adrenalin Parkı yaparak gençlerin eğlenebileceği alanlar tasarlayıp, son yıllarda turizm potansiyeli artan kentimize yeni destinasyon alanları kazandıracağız. Şehrimizde gençlerimizi çok önemsiyoruz.Bunun için, Çukurçayır Mahallemizde, Pelitli Mahallemizde ve Yalıncak Mahallemizde de gençlerimizin her türlü spor faaliyetini güvenle yapabileceği spor parkları yapacağız. Gençlerimizi başarıya teşvik amacıyla başarı odaklı kentin olanaklarından, etkinliklerinden ve ulaşımından indirimli yararlanabilecekleri Genç Kart'ı yürürlüğe koyacağız. Ayrıca Gülcemal dolgu alanı içerisinde 'Parla 100. Yıl Gençlik Merkezi' ile gençlerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak içerisinde konser alanları, geniş peyzaj alanları, kafeler, su sporları, eğlence mekanları, seyir terasları, ışıklı su gösterileri ve sergi alanları gibi çeşitli aktivite alanlarını gençlerimizin hizmetine kazandırmaya çalışacağız"