Murat Kurum'dan İstanbul'dan mesajı! 'Hizmetkar olmak için yola çıktık'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.Sahada çalışmalarına devam eden Kurum, sahur programına katıldı.Programda konuşan Kurum, 'Seçim sürecinde de artık sona yaklaştık. 1 haftadan daha kısa sürede sandığa gideceğiz Son bir hafta dolu dolu yaşayacağız. İstanbul'da sokak sokak mahalle mahalle dolaşacak gönül almaya devam edeceğiz. Pazar günü coşku dolu bir gün yaşadık.Sayın Cumhurbaşkanımızla Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçemizde yüz binlerce kardeşimizle buluştuk. Kamu-Sen'imizin kıymetli üyeleriyle yine bir aradayız. Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. Ben sizlerin şahsında her bir Kamu - Sen 'li kardeşimi hasretle muhabbetle buradan selamlıyorum.' dedi.Kurum, 'Biz de 22 yıldır kamu çalışanlarının hak arama mücadelesine hep destek veren tarafta oldu. Sadece hakların elde edilmesi noktasında değil devletimizin ilerlediği tüm noktalarda en kritik süreçlerde sendikalarımızın duruşunu hep birlikte gösterdik. İnşallah 1 Nisan'dan sonra da bu duruşumuzu çok daha ilerilere taşıyacağız. Sendikalarımız belediyede de bizim, bu kardeşinizin yol arkadaşı olacak. Birlikte istişare etmekle kalmayacak ve orada vatandaşlarımıza, aziz İstanbulumuza vaat ettiğimiz projeleri birlikte uyguladığımız paydaşlarımız olacak.Memurlarımızın, çalışanlarımızın haklarına, çalışma koşullarına dair tüm iyileştirmeleri de bir masada oturacağız, sendikalarımızla, vatandaşlarımızla, çalışan işçi emekçi kardeşlerimizle uygulayacağız. Memurla belediye arasındaki anlaşmazlıkları daima pozitif ayrımcılık yaparak birlikte çözeceğiz .İstanbul'daki tüm kurumlarda çalışan memurlarımıza yönelik sendikalarımızın düzenlediği özel eğitim programlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak destek vereceğiz. Büyükşehir belediyemizin ve sendikalarımızın gücünü yeniden sarsılmaz bir şekilde bir araya getireceğiz.Çalışan memurlarımızın evlatları için 7 gün 24 saat hizmet veren kreşler yapacağız. Memurlarımız evladını İstanbul Büyükşehir Belediyesine emanet edecek ve ülkesi için milleti için gözü arkada kalmayacak şekilde çalışmasına devam edecek. Memurlara KİPTAŞ eliyle kooperatifler kuracak sosyal konut projelerimizi memurlarımıza işçi emekçi kardeşlerimize kazandıracağız ' dedi.İstanbul'u güzelleştirmek için hep birlikte çalışacaklarını söyleyen Kurum, 'İstanbul bizim gözümüzün nuru. İstanbul Peygamber efendimizin müjdesi, şanlı komutanların, şairlerin ve dava adamlarının hayallerini süsleyen şehir. Bu şehir bize emanet edilmiş bir şehir. Bu şehir için ne fedakarlıklar verildi. Bu şehir sultan Fatih'in emanetidir. O emanetten sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çabaladığımız şehirdir. Bu şehir bize Rahmetli Erbakan Hocamızın emanetidir.Bu şehir Başbuğ Alparslan Türkeş'in emanetidir, bu şehir bize şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir. Bu şehir bize 22 yıldır gecesini gündüzüne katan liderimiz genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. Biz bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız. Bu emaneti koruyarak güzelleştirerek gelecek nesillere en iyi haliyle bırakacağız ' şeklinde konuştu.İstanbul'da özellikte deprem ve trafik sorunu merkezli projeler üreteceklerine değinen Kurum, 'Güzel bir İstanbul'a, hayallerimizin, hedeflerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollara çıktık. Biliyoruz ki ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Bu kardeşinizin de Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir annemiz, hiçbir babamız, hiçbir kardeşimiz deprem endişesi yaşamasın.İstanbulumuzda bütün yuvalarımız güvenli hale gelsin istiyoruz. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik artık çile olmaktan çıksın. Orada vatandaşımız nereye ne zaman gideceğini bilsin istiyoruz. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu gençlerinin memurunun emeklisinin geleceğe umutla baktığı kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul ' ifadelerini kullandı.Eser siyasetini merkeze alarak belediyecilik yapacaklarını söyleyen Kurum, 'Bizi arayan herkes son 5 yılda yaptığımız gibi afetlerde milletimizin yanına 2 saat içinde koşup orada söz verip o sözü tutanlar tarafında görecek.Biz hiçbir zaman dedikoduların tarafında olmayacağız. Hep üreten tarafta olacağız. Hayallerimizi, vaatlerimizi unutmayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbullulara harcayacağız. Bizi balya balya paralarla görmeyeceksiniz. Bizi İstanbul için çalışırken, İstanbul için üretirken göreceksiniz. Biz böyle bir anlayışla hareket ederken bunlar ne yapıyorlar hiçbir şey yapmadıkları gibi bizim projelerimizi eleştirmeye kalkıyorlar.Onlar İstanbul'u kara kışa teslim ederken, büyükelçilerle yemek yerken biz İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Onlar kendi genel başkanlarını devirmek için zoom toplantıları yaparken biz İstanbul'a 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk Onlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olup İstanbul'u kaderine terk ederken, biz 11 ayda Cumhur İttifakıyla birlikte 180 bin konutun temelini atıyorduk 'diye konuştu.