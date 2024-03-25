Altın fiyatları yatırımcıları sevindiriyor!
Altın fiyatları Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentileriyle yükselmeye devam ediyor. Gram altın haftaya yüzde 0,40 yükselişle başladı.
Altın fiyatları Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentileriyle yükselmeye devam ediyor. Gram altın haftaya yüzde 0,40 yükselişle başladı.
Gram ve çeyrek altın yatırımcıları bu hafta yerel seçime odaklanacak. Yerel seçim öncesi gelişmeler yatırımcıların takibinde olacak.
Öte yandan dolar/TL kurunun ne yöne evrileceği ve ABD'de açıklanacak veriler de takip edilecek.
Gram altın 2,236 TL
Çeyrek altın 4,011 TL
Yarım altın 7,949 TL
Cumhuriyet altını 16,350 TL
ONS altın 2,170 dolar