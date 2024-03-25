Altın fiyatları yatırımcıları sevindiriyor!

Altın fiyatları Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentileriyle yükselmeye devam ediyor. Gram altın haftaya yüzde 0,40 yükselişle başladı.Gram ve çeyrek altın yatırımcıları bu hafta yerel seçime odaklanacak. Yerel seçim öncesi gelişmeler yatırımcıların takibinde olacak.Öte yandan dolar/TL kurunun ne yöne evrileceği ve ABD'de açıklanacak veriler de takip edilecek.Gram altın 2,236 TLÇeyrek altın 4,011 TLYarım altın 7,949 TLCumhuriyet altını 16,350 TLONS altın 2,170 dolar