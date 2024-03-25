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Altın fiyatları yatırımcıları sevindiriyor!

Altın fiyatları Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentileriyle yükselmeye devam ediyor. Gram altın haftaya yüzde 0,40 yükselişle başladı.

Ekleme: 25.03.2024 - 09:25 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları yatırımcıları sevindiriyor!
Altın fiyatları Fed'in faiz indirimlerine başlayacağı beklentileriyle yükselmeye devam ediyor. Gram altın haftaya yüzde 0,40 yükselişle başladı.

Gram ve çeyrek altın yatırımcıları bu hafta yerel seçime odaklanacak. Yerel seçim öncesi gelişmeler yatırımcıların takibinde olacak.

Öte yandan dolar/TL kurunun ne yöne evrileceği ve ABD'de açıklanacak veriler de takip edilecek.

Gram altın 2,236 TL

Çeyrek altın 4,011 TL

Yarım altın 7,949 TL

Cumhuriyet altını 16,350 TL

ONS altın 2,170 dolar