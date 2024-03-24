SHT geliyor! İstanbul'dan 80 dakika içinde gidilecek: Başkan Erdoğan yeni gelişmeyi duyurdu

İki büyükşehir arasına süper hızlı tren geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tamamlandığında 80 dakikaya düşecek olan Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Seyahat hızı 350 kilometreyi bulacak, süresi 80 dakika olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin ihalesine bu yıl çıkıyoruz.' ifadelerini kullandı.Projeye ilişkin detayları aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul yeni otoyolu için çalışmalara başlandığını bildirdi.Bakan Uraloğlu, 'Ankara-İstanbul yeni otoyolu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni proje çalışmalarına başladık. Her iki projenin de Nallıhan'dan geçeceğini müjdelemek isterim.' açıklamasında bulundu.'Ankara İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi' ile Türkiye'nin en kalabalık şehirleri olan Ankara ile İstanbul arasında en hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânı sağlanacak. Ankara üzeri bağlantılı Konya, Sivas, Kayseri, Yüksek Hızlı Treni hatlarının yolculuk süreleri kısalacak. Ayrıca, demiryollarının şehirlerarası taşımacılıktaki payı artacak, ülke genelinde raylı sistem ağı genişleyecek, şehirlerarası lojistik maliyetler düşecek, İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin en kalabalık iki şehri arasında ekspres ulaşım sağlanmış olacak.'Ankara İstanbul Süper Hızlı Treni' Sincan YHT İstasyonundan ayrılarak Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı ve Kocaeli'ne oradan da İstanbul Söğütlüçeşme'ye kadar uzanacak. Proje hattı; Ankara -İstanbul arasında 344 kilometre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapılacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşabilecek 'Süper Hızlı Tren' ile birlikte Ankara-İstanbul arası 80 dakika yani 1 saat 20 dakika sürecek. Mevcut hızlı tren hattı da kullanılmaya devam edilecek.