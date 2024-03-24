Murat Kurum'dan Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalar: İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.'Biz sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız İyi ki bizim yol arkadaşlarımızsınız. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz İstanbullular başta zat-ı alileriniz olmak üzere bu meydana koşarak gelen, kalbi İstanbul için çarpan her bir hemşehrimi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum.İstanbul burada, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşları burada. İstanbul'un iradesini görmek isteyen varsa gelsin bu meydana baksın. Burada İstanbul'un değişim iradesi, kararlı duruşu var.31 Mart İstanbul'un ve geleceğimizin bayramı olacak.Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. İstanbul geride kalan 5 yılda liyakatsizliğin bedelini ödedi. Tek bir çivi çakmadılar. Reklama ve algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Ulaşım sorununu çözemediler, tam bir çileye dönüştü. Aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için harcadılar. Kendi ikballeri için dağıttılar.Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki... Trafik sorunu çözülmüş, sokakları güvenli ve havası temiz...Bu millete yalan söylediler, bu milleti kandırdılar. Hiç endişe etmeyin, biz onların savurduğu paraları İstanbul için kullanacağız. Reklama verdikleri paraları İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a vereceğiz.31 Mart'ta sandık gelecek, millet hesabı kesecek. Sen cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken, biz deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyorduk.İstanbul'u asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz.