Murat Kurum'dan Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalar: İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor. "Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz" diyerek CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Murat Kurum, İstanbul'un geride kalan 5 yılda liyakatsizliğin bedelini ödediğini ifade etti.
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.
Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:
'BURADA 'DEĞİŞİM' İRADESİ VAR'
'Biz sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız İyi ki bizim yol arkadaşlarımızsınız. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz İstanbullular başta zat-ı alileriniz olmak üzere bu meydana koşarak gelen, kalbi İstanbul için çarpan her bir hemşehrimi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum.
İstanbul burada, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dava arkadaşları burada. İstanbul'un iradesini görmek isteyen varsa gelsin bu meydana baksın. Burada İstanbul'un değişim iradesi, kararlı duruşu var.
31 Mart İstanbul'un ve geleceğimizin bayramı olacak.
'İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI KENDİ İKBALLERİ İÇİN DAĞITTILAR'
Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. İstanbul geride kalan 5 yılda liyakatsizliğin bedelini ödedi. Tek bir çivi çakmadılar. Reklama ve algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Ulaşım sorununu çözemediler, tam bir çileye dönüştü. Aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için harcadılar. Kendi ikballeri için dağıttılar.
Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki... Trafik sorunu çözülmüş, sokakları güvenli ve havası temiz...
Bu millete yalan söylediler, bu milleti kandırdılar. Hiç endişe etmeyin, biz onların savurduğu paraları İstanbul için kullanacağız. Reklama verdikleri paraları İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a vereceğiz.
'SANDIK MİLLETİN MAHKEMESİDİR'
31 Mart'ta sandık gelecek, millet hesabı kesecek. Sen cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken, biz deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyorduk.
'İSTANBUL BİZİM ORTAK GELECEĞİMİZ'
İstanbul'u asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz.