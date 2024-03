Başkan Erdoğan'dan CHP'li İBB yönetimine sert tepki: İstanbul'u bu zulümden kurtarmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Bu şehri CHP zihniyetinden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor. Anadolu'da gittiğim her yerde söylüyorum. İstanbul'daki hemşehrilerinizi arayın. İnşallah 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun.Bir hafta hiç durmadan gece gündüz çalışacağız. Bu İstanbul ki; şairlerin sadece bir semtini sevmeye ömrünün yetmeyeceğinden korktuğu şehirdir. Seyyahların sürekli yeni güzelliklerini keşfettiği şehirdir.Bugün burada yatağına sığmayan bir İstanbul görüyorum. Her anı başlı başına bir şiir olan bu şehirde sizlerle olmaktan bir kez daha memnuniyet duyuyorum.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahsıma verdiğiniz destekten ötürü sizlere şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'un bu desteğinden memnun kaldık. Ama gönlümüz daha yüksek oranlardan yana. İstanbul'u Muradına kavuşturarak bu hedefine de ulaştıracağız.Sağlam adam sağlam aday. İstanbul 1 Nisan'da yeniden gerçek sahiplerine kavuşacak. Eser ve hizmet siyasetini tekrar başlatacağız.İstanbul öyle bir şehirdir ki buraya sahip olunamaz. İki bayramı bir den yaşayacağız. CHP demek çöp, çukur, çamur demektir. Bu arkada burada çalışmaya başladıktan sonra ne değişti?Ekrem İmamoğlu israftan bahsediyor. Sen her şeyi israf ettin zaten. Akıllı belediyecilik diyor. Akılsız belediyecilik... Bütün bu dönüşümü, devranı değişmeye var mıyız? Bir hafta gece gündüz demeden çalışıyor muyuz?Utanmadan metro yaptım diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize ait. Eser adına hiçbir şey yok. Geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor. Islığı dağı tutup güttüğü bir keçi olanların elinde İstanbul adeta eziyet çekti.Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için uğraşıyor. Geriye bir şey kalmadı. İstanbul'un eksikliği kaynak kıtlığı değil vizyon ve beceri eksikliğidir.Bir de 'engelleniyoruz' yalanına sarılıyor. Bunların hepsi yalan. Tüm belediyeler ne alıyorsa İstanbul bunu fazlasıyla almıştır.Yaşanan diğer rezillikler bakımından da bu şehir 30 yıl geriye gitti. Balya balya paralar geliyor. Hiç kimse bu görüntülerin tutarlı bir izahını yapamadı. Partiye bina alınmasından vergi kaçırmaya pek çok şey söylendi. Hala vicdanı tatmin eden bir açıklama duyamadık.Bu şehri kirlettiler. Bugün İstanbul bir yol ayrımında bulunuyor. Bir yanda sadece ben diyenler var; diğer tarafta sadece İstanbul diyenler var. Sadece İstanbul diyenler olarak bu işi hafta sonu hallediyor muyuz? İstanbul'u nimet olarak görenlere gereken dersi veriyor muyuz?Demokrasimizi vesayetin cuntasından kurtararak güçlendirmemiz bizim referansımızdır.Onlar ne derse desin biz asla kimlik siyaseti gütmedik. Ayrımcılığın her çeşidini elimizin tersiyle ittik. Siyasi rekabetin siyaseti husumet dönüştürülerek bir fitne unsuru haline gelmesine müsade etmedik.Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Biz bu meydanda 1,5 milyona alıştık.İstanbul depremine hazırlık önceliğimiz. Hükümet olarak zaten çalışmalarımız bu yönde. Büyükşehir belediyesinde Murat kardeşimizin başa gelmesiyle kentsel dönüşüm, deprem konusunda işin eksik kalan ayağı tamamlanacak.Yaptığımız eserler bizim referansımızdır. Girdiğimiz 17 seçimden zaferle çıkmamızda da bu referanslarımıza borçluyuz. Hiçbir zaman akıllanmadılar, kendilerini düzeltmediler. Biz asla kimsenin hayat tarzıyla ilgilenmedik, ayrımcılığın her çeşidini elimizin tersiyle ittik. Siyaseti rekabetin husumete dönüştürülmesine izin vermedik. Biz 1994'te bu şehrin emanetini devralırken hangi gayeyle hareket ediyorsak bugün de aynı prensiplere bağlıyız. 85 milyona aşkla hizmet ediyoruz. Bundan sonra da yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. İstanbul bu yaklaşımlarımızın, icraatlarımızın en yakın şahididir.Her seçim kampanyasında olduğu gibi gittiğimiz her şehirde yaptığımız yatırımları özetleyerek bitiriyoruz. Ben 25 vilayete gittim, çalışacağız, koşacağız. Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Konu İstanbul olunca yaptığımız yatırımların listesi o kadar dolu ki anlatmaya günler yetmez. Geçtiğimiz 21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar lira kamu yatırımı yaptık.Metro için yeni bir çivi bile çakmayanlar, inşaat aşamasında aldıkları hatları da hala bitiremediler. Seçimlerden sonra büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki metro projelerini şahsım, kabine, Murat Bey ve ekibi hep beraber hızlandıracağız. Sağlıkta, 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisini şehrimize ve dünyaya kazandırdık. Ulaştırmada, İstanbul'da 350 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 794 kilometreye çıkardık. (Büyük İstanbul Tüneli) 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayacak bu tünel, İstanbul'un ulaşımında ciddi rahatlama sağlayacaktır.Kafası karışık eşiniz dostunuz varsa buradan eve gidince mutlaka onları arayın. Kafalarındaki soru işaretlerini gidereceğiz. Trafikten depreme şehircilikten ulaşıma kadar şehrimizin son 5 yılda yaşadığı irtifa kaybını anlatacağız. Sandığa gitmeniz, sandıklara sahip çıkmanız mühimdir. Kullanacağınız her bir oy hazine değerindedir. Oyunuzun boşa gitmesine, ziyan olmasına izin vermeyeceğinize inanıyorum."Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nden Suat Pamukçu, geçtiğimiz ay partisinin kuruluş inanç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirterek görevinden istifa etti. Bugün Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Pamukçu AK Parti'ye geçti.