CHP’de Para Kuleleri skandalı: Canan Kaftancıoğlu ifade veriyor!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kirli para skandalı patladı… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen Fatih Keleş ile CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın deste deste döviz saydığı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kirli para ağı hakkında soruşturma başlatırken Fatih Keleş, Özgür Nas ve Can Poyraz ifadeye çağırıldı. Dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Bugün savcılığa giden Canan Kaftancıoğlu ifade vermeye başladı.

Yerel seçime sayılı günler kaldı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandallar peş peşe geldi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste döviz balyalarını saydığı görüntüler, Türkiye'nin gündemine yerleşti.Kamera görüntülerinde CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz'ın da bulunması, CHP'deki kirli para skandalını gözler önüne serdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatıldı.Soruşturma çerçevesinde, Keleş'in yani sıra CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti. Para sayma işlenminin gerçekleştiği avukat ofisinin sahibi Gökhan Taşkapan ise 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade vermişti.Soruşturma sürerken CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye çağrılmıştı. Kaftancıoğlu ifade vermek üzere savcılığa geldi.