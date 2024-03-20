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Beyaz Gazete
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Teröre geçit yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 139 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-12' operasyonlarında 139 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Teröre geçit yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 139 şüpheli yakalandı
Ekleme: 20.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Teröre geçit yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 139 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-12" operasyonlarında 139 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz

Teröre geçit yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 139 şüpheli yakalandı