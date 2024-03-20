Gözler yarın saat 14:00'te! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak.Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.Kurul, 22 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu.12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.21 Mart Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı için Bloomberg HT anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması yönünde.Mart ayı faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50, en düşük tahmin ise yüzde 45 seviyesine işaret etti.Ankette Mart toplantısı için iki katılımcı 500 baz puan, üç katılımcı da 250 baz puan faiz artışı öngördü.Bu anket döneminde 17 kurum 2024 yıl sonuna dair faiz tahminini paylaştı. Buna göre piyasanın Mart'ta, 2024 yılının sonunda politika faizi için tahmini yüzde 45 seviyesi oldu. Üç katılımcı yıl sonu için yüzde 50 faiz öngördü.2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 35 seviyesinde kaydedildi.Son olarak anket katılımcılarına faizde ilk indirim beklentileri de soruldu.Buna göre tahminini paylaşan 17 kurumdan 8 tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ilk indirim hamlesini Ekim'de bekliyor.2 kurumun beklentisi ilk indirimin Eylül ayında olacağı yönünde iken 7 kurum 2024'te TCMB'den faiz indirimi beklemiyor.