Cumhur İttifakı Mamak Belediye Meclis Üyesi adaylığı açıklanan iş insanı İlhan Koçyiğit saha çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinden Cumhur İttifakı listesiyle adaylığı resmiyet kazanan İlhan Koçyiğit gece gündüz demeden mahalle mahalle sokak sokak gezerek vatandaşın derdini, sıkıntısını, istek ve arzularını dinliyor.İlhan Koçyiğit adaylığının resmiyetleşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, ''Ben Mamak'ta doğdum, Mamak'ta büyüdüm bu ilçemizin her mahallesinde her sokağında bir anım bir hatıram var. Şimdi doğup büyüdüğüm şehire ilçeye hizmet etmek için ailem ve dostlarımın desteğiyle sahaya çıkıyorum. Mahallelerimizin, sokaklarımızın neye ihtiyacı var cadde cadde sokak sokak gezerek vatandaşlarımızla sohbet edip notumuzu alıyoruz. Şimdi burada söz veriyorum 1 Nisan sabahı Allah'ın izniyle ilçemiz için mahallelerimiz için elimizden geldiğince değil daha daha fazlasını yapacağız. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak yani Cumhur İttifakı bünyesinde bulunan ekip ve çalışma arkadaşlarımıza saygıdeğer vatandaşlarımıza verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.İşte günün her saati vatandaşların yanında olan İlhan Koçyiğit'in ziyaretlerinden bazı fotoğraflar...