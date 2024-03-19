Malatya ve Adıyaman'da peş peşe deprem!

AFAD verilerine göre Adıyaman ve Malatya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Adıyaman'da ve Malatya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi.Saat 07.26'da Adıyaman'da meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin derinliği 6,75 kilometre olarak ölçüldü.Saat 07.03'de Malatya'da meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 6,61 kilometre olarak ölçüldü.