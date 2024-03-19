Canavar anne Eylem Tok bir plan daha yaptı: New York’tan haber var!

Tarihler 1 Mart 2024'ü gösterdiğinde İstanbul Eyüpsultan'da korkunç bir kaza yaşandı. Op. Dr. Bülent Cihantimur ve sözde yazar canavar anne Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur (16), 3 ATV aracına çarptı. 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı.Ancak aile ambulans çağırmak ve hesap vermek yerine kaçmak için plan yaptı. Canavar anne Eylem Tok oğlunu önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçırdı.Vicdansız anne ile katil oğlu geçtiğimiz günlerde ABD'nin New York kentinde ortaya çıktı. Canavar anne ve katil oğlu, hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler attı.Takvim'in haberine göne; firari anne oğulla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. New York'taki Türkler tarafından adeta takibe alınan ikilinin, kentin en lüks yerinde kaldığı ortaya çıktı.Anne-oğul, Columbus Corner'dan başlayıp kuzeye doğru uzanan ve Central Park'a hakim Yukarı Batı Yakası'nın son derece lüks ve pahalı apartmanlarından birinde oturduğuna dair iddialar ortaya atıldı.Bu arada oğlunu adalete teslim etmek yerine kaçıran canavar anne Eylem Tok bir plan daha yaptı. New York'un en ünlü hukuk bürolarından biriyle anlaştığı öne sürüldü.Kazadan günler sonra ifade veren baba Bülent Cihantimur'la ilgili de ilginç bilgiler ortaya çıkmıştı.Buna göre Bülent Cihantimur TIR dorsesinde cilt bakımı paket satışları yapmıştı.Kliniğinin de şikayet üzerine denetlendiği ve hakkında çok sayıda soruşturma açıldığı saptanmıştı."Doctor B" olarak tanınan Cihantimur'un 2018 yılında ise Türkiye'nin en eski tıp derneklerinden biri olan Türk Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği üyeliğinden ihraç edildiği ortaya çıkmıştı.