Başkan Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da şoför esnafı ile iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...İlk olarak AFAD tarafından inşası tamamlanan deprem konutu ve köy evinin anahtar teslimini gerçekleştirdik. Teslim ettiğimiz deprem konutu sayısı 76 bini aştı. Ardından yeni metronun açılış törenine iştirak ettik. Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. 62 kalem eser ve projeyi hizmete açtık. Yatırımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.Bu sofra muhabbet sofrası. Şoför esnaflarımızla bizim özel bir dostluğumuz vardır. Siyasete atıldığımız ilk dönemden itibaren sizlerle dertleştik hasbihal ettik. Sizlerle yakın irtibat halinde olduk. Türkiye'nin nabzını tutarken sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Sizlerin bu ülkeye yaptığı hizmetlerin yerini hiçbir şey tutamaz. Her gün sadece Ankara'da yüz binlerce hemşerimizin evine sevdiklerine ulaşmasına sizler vesile oluyorsunuz. Siyasi hayatı boyunca sizlerle yol yürümüş kardeşiniz olarak nasıl bir mücadele içinde olduğunuzu biliyorum.İzmir'de geçen ay yaşanan hadise taksicilerin nasıl evlerine ekmek götürmeye çalıştığını göstermiştir. Daha sonra şoförlerimizi hedef alan haberler medyaya yansıdı. Bazı örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşimin ötekileştirildiğini ve nefret objesi haline getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu kabul edilemez bir durumdur. Taksiciyi öldüren hesabını verdi.Milletin yetki verdiklerinin görevi suçu başkasına yıkmak değil bunlara çözüm üretmektir. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizde artan trafik keşmekeşinden şoför kardeşlerim herkesten çok etkileniyor. Şoför kardeşlerim günün 24 saati çalışıyor. Yol medeniyettir düsturuyla gece gündüz çalışarak ülkemizi ulaştırmada dünyada parmakla gösterir hale getirdik. Otoyol uzunluğunu 3 bin 726 km'ye, köprü ve viyadük uzunluğunu 774 km'ye, karayolu tünel sayımızı 495 adede çıkararak ulaştırma alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Meclis'in açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalara dair mülkiyet sorununa dair sorunları gidereceğiz. aynı düzenlemede halk otobüsü esnafımızın faaliyetlerine devam edebilme haklarını korumaya alacağız. Bakanlığımız mevzuat hazırlığını yaptı, seçimden sonra parlamentonun takdirine sunuyoruz.Biz büyükşehirde Turgut Altınok kardeşim ve ilçe adaylarımızla eser ve hizmet siyasinde emin adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Başta İstanbul olmak üzere Ankaramızı başkente yakışır şekilde hal almasını sağlayacağız.BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTIKamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz.