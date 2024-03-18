3 yaşındaki küçük kız adeta yaşadığı evi yiyor! Nadir durumu camları, kanepeyi ve duvarları yemesine neden oluyor…

3 yaşındaki küçük kızın bu tavırlarının ardından kendisine otizm teşhisi konuldu ve yenmeyen nesnelere karşı istek uyandıran olağandışı beslenme bozukluğu pikasından muzdarip olduğu anlaşıldı.Stacey, Wynter'ı duvarlardaki alçıyı, kanepe köpüğünü yerken ve mama sandalyesinin kenarını kemirirken yakaladı.Kızının fotoğraf çerçevelerini kırmasını ve cam parçalarını yemeye çalışmasını da endişeyle izleyen anne, kızının uyuduğu karyola ve battaniyeyi çiğnemek için geceleri uyanmaya bile başladığını söyledi.İki çocuk annesi Wynter'in durumunun ciddiyeti nedeniyle sürekli alarm durumunda olması gerekiyor. Wynter'in tam zamanlı bakımını da üstlenen annesi Stacey şunları söyledi: 'Gerçekten bütün evi yiyor. Yepyeni bir kanepe aldım ve ondan parçalar kopararak yedi.''Normal yemek konusunda gerçekten titiz ancak ama oturup sünger yiyor. Yaklaşık sekiz fotoğraf çerçevesini parçaladı ve camlarını yemeye çalıştı. Ne olursa olsun yememesi gereken şeyleri yemenin bir yolunu buluyor. Şans eseri, onu çok yakından takip ettiğim için kendine hiçbir zaman gerçekten zarar vermedi. Ama onu izlemek tam zamanlı bir iş.'Stacey, Wynter'ın ağzına bir şeyler koyduğunu ilk kez bebekken fark etti ve bunun ciddi bir şey olduğunu düşünmedi.Wynter, yaklaşık 13 aylık olana kadar konuşma ve yürüme gibi olağan gelişimlerini yaşıyordu ancak işler 'bir gecede' değişti. Bir anda konuşmayı bıraktı ve alışılmadık yeme alışkanlıkları artmaya başladı, bu da Stacey'yi doktorlara yöneltti.Ocak 2024'te daha ileri testler yapıldıktan ve pika teşhisi konulduktan sonra Wynter'e otizm teşhisi de konuldu. Stacey şunları söyledi: 'Bebekler her zaman bir şeyleri ağızlarına götürürler, ancak o bunu çok yaptığında bunun normal olmadığını düşünmeye başladım.''Pika, otizmli çocuklarda daha yaygın olabilir; Wynter'da da öyle. Bence bu duyusal bir şey ve farklı dokuları arzuluyor. Çok ağır bir otizmi var, bu da fazla konuşamadığı ve bazı davranış sorunları olduğu anlamına geliyor.'Yaşadıklarını anlatan anne, ''Wynter'ı atıştırmalıklarla birlikte mama sandalyesine koydum ama o mama sandalyesini yemeyi seçti. Otizmi gerçekten uykusunu etkiliyor ve sık sık uyanıyor'' dedi.'Pika hastalığı geceleri daha yoğun ortaya çıkıyor. Gece 2'de uyanıyor ve onu karyolayı ve battaniyeleri yerken buldum. 7/24 onu gözetlemek çok yorucu ama iyi bir rutine girdim ve onun ihtiyaçlarını anlıyorum.'Stacey, 'duyusal oyun zamanı' sağlamanın Wynter'ın pika isteğinden uzaklaşmasına yardımcı olduğunu keşfetti. Şöyle ekledi: 'Otizmli çocuklar dokunabilecekleri veya ses çıkarabilecekleri duyusal şeyleri severler. Onun için pika hastası insanlar için özel olarak tasarlanmış, farklı dokularla çiğneyebileceği çiğnenebilir bir kolyem var.''Ayrıca farklı şekilli makarna gibi şeyler de yiyebileceği, dokunabileceği veya oynayabileceği seçenekler var. Doktorlar yapabileceğimiz fazla bir şey olmadığını söyledi. Bu durum onun için iyi değil ama çok da tehlikeli değil; cam yemeğidi sürece. Sadece onu gerçekten yakından takip etmem gerekiyor ve umarım eninde sonunda bu durumdan kurtulur.'