CHP’li İBB ve ABB’ye çalışan trol yakalandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı: Tam 1.5 milyon TL…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve trol ağı ile İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın, yakalandı. Hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan da dosya bulunan Bartın'ın 6 hesaptan oluşan bir sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı ortaya çıktı. ABB Başkan adayı Turgut Altınok, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve trol ağı ile İBB ve ABB olmak üzere CHP'li belediye başkan adaylarına çalıştığı ortaya çıkan Übeyit Bartın, Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alındı.Hakkında terör örgütü PKK'nın propagandasını yapma suçundan da dosya bulunan Bartın'ın 6 hesaptan oluşan bir sosyal medya trol ağı ile CHP'li belediyeler ve belediye başkan aday adaylarına çalıştığı ortaya çıktı.Söz konusu trol ağı tarafından, özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) gibi yerlerde para karşılığı PR çalışmaları yapıldığı anlaşıldı. Bartın'ın şirketi olan Bartın Medya Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne CHP'li İBB'den 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Bu ödeme ise İBB iştiraki İstanbul Kültür Sanat A.Ş., 'muhtelif organizasyonlar' için fotoğraf çekimi hizmeti ödemesi altında yapıldı.Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Rakiplerimizin terör örgütü propagandasını yapan ve yasa dışı bahis suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan bir çete liderinden medet ummaları, finans dahil her türlü imkanlarını seferber etmeleri ne denli çirkefleştiklerini gözler önüne sermektedir.' dedi.Altınok, trol ağı ile kendisi hakkında karalama kampanyası yapanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.ZAM Haber, Bee Haber, Seçime Doğru, Mevzu Ekrem, Çocuk terörü, Mevzu Kürtlere, kürt birisi, Musicart, tweetgram, Ne Zorsun, Günlük Cringe Dozu, alfa video kuşağı, gerildik, Miras Kalacak, alternatif mizah, Z kuşağı Terörü, mizah sarmalı, Mimari Facialar, Atan Alır Beyler, ayaktaalkisla, Yerinde Küfür, 10/10 EV, tc medya efsaneleri, 1 IQ İNSANLAR, BARBİOLOG, hikayene yanıt verdi, Siyasi tweetler, bir öncekinden daha kötü, KYB Media, Bilim Camiasından Enstantaneler, Dank Memes, bn, Hoş geldin Yeni Fobi, Bilim Camiası Memes, Bomonti Sokağı, Feminist Haber, Allahım Nasip Etme, Kesin Yaşanmıştır Bu, AzBilinenEfsane Duyarlar, HerGunBirDozz, Efsane Spor Yorumları.