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Beyaz Gazete
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Öğrenciler zor anlar yaşadı! Yaralılar var

Bolu'da okul bahçesindeki demir parmaklıkların kırılması üzerine su kanalına düşen 2 öğrenci yaralandı.

Ekleme: 15.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Öğrenciler zor anlar yaşadı! Yaralılar varBolu'daki bir okulda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı...

İzzet Baysal Mahallesi'ndeki Behiye Baysal Ortaokulunun bahçesindeki demir parmaklıklar, öğrencilerin üzerine çıkması sonucu ağırlığa dayanamayarak kırıldı.

3 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜLER

Bu sırada 2 öğrenci parmaklıklarla yaklaşık 3 metre yükseklikten bitişikteki su kanalına düştü.

Öğrencilerin durumu bildirdiği öğretmen ve okul idarecilerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ÖĞRENCİ YARALANDI

Ekipler, su kanalına düşen M.A.A. (14) ve B.D'yi (14) kurtarmak için çalışma başlattı.

Merdivenle su kanalına inen itfaiye ve sağlık personeli, ilk müdahalenin ardından öğrencileri sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öğrenciler zor anlar yaşadı! Yaralılar var