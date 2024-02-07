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Tank avcısı KARAOK füzesi geliyor... TSK'nın caydırıcılığı artacak!

Türkiye, uzun yıllardır dışa bağımlı olduğumuz özellikle mühimmat konularında büyük adımlar attı. Dünyada çok az sayıda muadili bulunan KARAOK'un Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edilmesiyle birlikte ordumuzun caydırıcılığı artacak. İşte detaylar...

Tank avcısı KARAOK füzesi geliyor... TSK'nın caydırıcılığı artacak!
Ekleme: 7.02.2024 - 14:14 Güncelleme: 7.02.2024 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Tank avcısı KARAOK füzesi geliyor... TSK'nın caydırıcılığı artacak!
Geçtiğimiz günlerde seri üretimi için sözleşme imzalanan omuzdan fırlatılan tanksavar füzesi KARAOK, ülkemiz savunma sanayii adına kritik bir virajı temsil ediyor. Dünyada çok az sayıda muadili bulunan KARAOK'un 'üstten vuruş' yapabildiğine değinen uzmanlara göre, Ankara NATO'da bu kabiliyete sahip çok az sayıdaki merkezden biri olacak.

Yerli ve milli savunma sanayiinde 2024 yılı da oldukça hızlı başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kurumlarca koordine edilen çalışmaların bazılarında seri üretim kararları alınıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kara Füze Sistemleri İmza Töreni'nde Tayfun, Sungur, TRG-230 ve KARAOK füzelerinin seri üretimi için imzalar atıldı. Törende gösterilen tanıtım videolarında, KARAOK'un hedef tankı 'top attack' olarak bilinen üstten vuruşla etkisiz hale getirmesi değerli bir detay.

Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin KARAOK'un gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerek NATO için ne anlama geldiği ile ilgili önemli detaylar verdi

TANKLARI TEPEDEN VURABİLMEK NEDEN ÖNEMLİ?

Tankların yan ve ön kısımlarının en kalın zırha sahip yerler olduğunu belirten Şahin şunları söyledi:

'Zırhın en zayıf olduğu yer ise kulenin üst tarafı. Ancak kritik bir detay daha var. Buradaki zırhın delinmesi durumunda tankın içindeki mühimmatın da infilak etme riski çok yüksek. Bu sebeple 'top-attack' denilen üsten vuruş modu son derece değerli bir kabiliyet'

Tank avcısı KARAOK füzesi geliyor... TSK'nın caydırıcılığı artacak!

'KARAOK İLE İLK KEZ BU İMKANA KAVUŞUYORUZ'

'Üstten vuruş' meselesini Türkiye'nin daha önce tripod üzerinden atılan OMTAS füzesiyle denediğini ve bunu başardığını ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

'KARAOK ile ilk kez bizim de omuzdan atılan ve üstten vuruş yapabilen bir tanksavar füzemiz olacak Gerek piyadelerimiz gerek özel kuvvet unsurlarımız şok saldırıları gerçekleştirip hasım unsurların zırhlı birliklerine ağır kayıplar verdirebilecek. Çok ciddi bir kabiliyetten söz ediyoruz. KARAOK öncesinde elimizde bir muadili yoktu. Özel Kuvvetler Komutanlığı için ABD yapımı Javelin talebi olduğu medyaya yansımıştı. Ancak tedarik gerçekleşti mi bilmiyoruz. Şimdi biz Javelin'e de ciddi bir rakip çıkartıyoruz. Omuzdan atıldığı için KARAOK haliyle küçük bir füze. Harp başlığı da buna göre tasarlandı. Ancak özellikle üsten vurduğu bir tank, kolay kolay bir daha muharebe sahasına dönemez. İlaveten belki de ilerleyen aşamalarda düşman piyadesine karşı kullanılacak versiyonunu da görebiliriz.'

Tank avcısı KARAOK füzesi geliyor... TSK'nın caydırıcılığı artacak!

'NATO İÇİN DE DEĞERLİ BİR KAZANIM'

Anıl Şahin, omuzdan tek er tarafından atılan ve 'top attack' kabiliyetine sahip olan füzeler arasında KARAOK'un ABD'li Javelin dışında kayda değer bir rakibi olmadığı görüşünde.

Burada ilginç bir detay daha veriyor ve Türk mühendislerce geliştirilen KARAOK'un NATO için de çok değerli bir kazanım olduğuna işaret ediyor.

'KARAOK, NATO'da bu özelliklere sahip omuzdan atılabilen ikinci füze olacak' bilgisini paylaştıktan sonra ilgili füzenin testlerinin yeni tamamlandığını, muhtemelen bu yıldan itibaren az sayıda teslimatın gerçekleşeceğini söylüyor.

KARAOK FÜZESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

ROKETSAN imzalı KARAOK omuzdan atılan tanksavar füzesi ülkemizin en kısa menzilli füzelerinden biri. Proje başlarken ilk etapta 1,5 kilometre menzil hedeflense de gelinen noktada daha uzun menzillere ulaşıldığı biliniyor.

Savunma sanayii çevrelerince KARAOK ve benzer projeler, omuzdan atıldığı için geliştirilmesi en zor tanksavar füzeleri olarak kabul ediliyor.

Tek er tarafından omuzdan kolayca ateşlenebilecek füzenin envantere girmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde ilerliyor.
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