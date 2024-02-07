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Beyaz Gazete
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Savaşta 4. ay! İsrail basını açıkladı: Netanyahu ateşkese yeşil ışık yaktı

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, Netanyahu'nun savaş kabinesine haber vermeden Gazze'deki ateşkese yeşil ışık yaktığını belirtti.

Savaşta 4. ay! İsrail basını açıkladı: Netanyahu ateşkese yeşil ışık yaktı
Ekleme: 7.02.2024 - 12:32 Güncelleme: 7.02.2024 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Savaşta 4. ay! İsrail basını açıkladı: Netanyahu ateşkese yeşil ışık yaktı
İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nde havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarla can kaybında bilanço her geçen gün artıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateşkes çağrıları yapıldı.

Savaşta 4. ay! İsrail basını açıkladı: Netanyahu ateşkese yeşil ışık yaktı

Ateşkes gündemde

Konuya ilişkin savaşın 4'üncü ayında İsrail basınından açıklama geldi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a göre Netanyahu'nun savaş kabinesine haber vermeden Gazze'deki ateşkese yeşil ışık yaktı belirtildi.

3 aşamalı esir takası kabul edildi

Ardından bir açıklama da Filistinli kaynaklardan geldi.

Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirdi.

Savaşta 4. ay! İsrail basını açıkladı: Netanyahu ateşkese yeşil ışık yaktı

Sürecin ayrıntıları

Katar'ın dahil olduğu ateşkes anlaşmasına göre, taraflar, geçiş aşaması döneminde saldırılar duracak.

Bu dönem 1 hafta sürecek. Esir alınanlar bu aşamada serbest bırakılmayacak.

Netanyahu'nun, geçen hafta Mossad Başkanı Dedi Barnea 'nın katıldığı Paris'teki istihbarat şefleri zirvesinde Katar'ın talebini onayladığı da bildirildi.

Barnea, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması görüşmeleri için ocak ayında Fransa'nın başkenti Paris'e gitmişti.

Barnea'nın başkanlığını yaptığı İsrail heyetinin, ABD'li, Katarlı ve Mısırlı yetkililerle görüştüğü belirtilmişti.
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