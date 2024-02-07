MSB, 'Ansızın vurmaya devam' notu ile duyurdu! 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal meyda hesabında, 'Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürece' ifadelerine yer verdi.