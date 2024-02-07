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Dört ilde yoğun kar yağışları sonrası tatil kararı: Eğitime bir gün ara verildi

Van, Artvin, Ardahan ve Ağrı'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalarda '7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verildi.'' denildi.

Ekleme: 7.02.2024 - 09:54 Güncelleme: 7.02.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Dört ilde yoğun kar yağışları sonrası tatil kararı: Eğitime bir gün ara verildiVan'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Saray ilçesinde tüm okullar, Özalp ve Muradiye ilçelerinde de kırsal mahalleler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, eğitime 1 gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanmadan dolayı tüm okulların 7 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.

Özalp ve Muradiye kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede de kırsal mahalleler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası tatil kararı
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi, Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerimizin genelinde, Tutak ve Patnos ilçelerimizde ise köy okullarımız ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için; 7 Şubat 2024 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Ardahan'da eğitime 1 gün ara verildi
Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti. İl genelinde eğitime yarın ara verildiğini ifade eden Vali Çiçek, 'Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen' ifadelerini kullandı.

Kar yağışının etkili olduğu bir diğer il Artvin'den de tatil haberi geldi
Kentin Ardanuç ve Şavşat ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitme 7 Şubat Çarşamba günü ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildi.
Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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