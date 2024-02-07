Artvin'de 4 yıl sonra yine aynı manzara! 'Dağ koptu dereyi kapattı'

Artvin'de iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış yerini sel ve heyelanlara bıraktı. Şiddetli yağıştan olumsuz etkilenen Borçka ilçesinde derelerin taşmasıyla ev ve iş yerleri sular altında kalırken yollar ise göle döndü. Hopa-Borçka kara yolu başta olmak üzere birçok köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken 10'un üzerinde araç da sel sularından dolayı zarar gördü. Gece geç saatlerde yaşanan heyelanın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.Selin vurduğu Küçükköy Mahallesi'nde bulunan Kaleiçi Camii de heyelandan nasibini aldı. Miraç Kandili nedeniyle kalabalık cemaatle sele yakalanan caminin etrafı su ile doldu. İnsan boyunu aşan sel suları nedeniyle cemaat camiden çıkamayınca yardımlarına Borçka Belediyesi'nin iş makineleri yetişti. İş makinelerinin kepçe kısmına bindirilen cemaat camiden tahliye edildi.Borçka ilçesinde meydana gelen sel akıllara 2019 yılında yaşanan sel ve taşkınları getirdi. Kaleiçi Camii o gün de bugün olduğu gibi sular altında kalmıştı. Heyelanın önüne geçebilmek için caminin önündeki derede ıslah çalışmaları yapılsa da bu kez heyelan dereden değil Hopa-Borçka kara yolu üzerinden camiyi buldu.4 yıl önce yaşanan seli hatırlatan bölge esnaflarından Yaşar Özdemir, bu kez heyelanın 4 yıl öncekine oranla daha büyük olduğuna dikkat çekerek, “Aşırı yağışlar nedeniyle iş yerlerimiz, müşterilerin, cemaatin arabaları sular altında kaldı. Ben marangozum, iş yerinde hiçbir şeyim kalmadı. Ne yapalım, canımızı kurtardık. Tam kandil saatindeydi ve camideydik. Dağ koptu dereyi kapattı, bu sefer dere kara yolundan bizi bastı. Artık devletimize sığındık, yapacak bir şey yok. Yıllardır yaşıyoruz. 4 yıl önce yine yaşadık. 4 yıl önceki seldense bu daha büyüktü. Bildiğimiz akan dere kara yollarından geldi. Biz canımızı zor kurtardık. Kimi camiye sığındı, ben belime kadar suyla anca kurtuldum” ifadelerini kullandı.