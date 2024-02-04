Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz…' ifadelerini kullanıldı.