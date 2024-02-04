Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz…' ifadelerini kullanıldı.