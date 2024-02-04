Başkan Erdoğan Şahinbey Millet Camii'sinin açılışını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan, Gaziantep Şahinbey'de bulunan Türkiye'nin en büyük 2. camisinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, "Yıllar önce söylenen ve yıllar sonra da yerine gelen bu eser Gaziantep'in şanına şan katmış olacak" dedi. 44 bin 666 metrekare toplam arazi alanı, 19 bin 558 metrekare inşaat alanı ile Türkiye'nin ikinci büyük camii olma özelliği bulunan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde aynı anda 17 bin kişi namaz kılabilecek.

Başkan Erdoğan, Gaziantep Şahinbey'de bulunan Türkiye'nin en büyük 2. camisinin açılışını gerçekleştirdi.Ben Mehmet Tahmaz kardeşime böyle bir eserin inşasında adım atması noktasında teşekkür ediyorum. Bu eser Gaziantep'in şanına şan kattı. Şahin bey belediyemizi ve ekibini tebrik ediyorum. 17 bin kişinin ibadet edebileceği cami ile ihtiyacı karşılayacağız.Selçuklu ve Osmanlı izleri taşıyan caminin Gaziantep'e çok değerler katacağına inanıyorum. Şahin Bey millet cami kütüphanesi, kitap kafesi sosyal donatıları ile yaşam alanı olarak donatıldı. 4-6 yaş çocuklara imkan sunulmasını önemli görüyorum.Camilerimiz birlik ve beraberliğin sembolüdür. İlim ve ahlak derslerinin verildiği ilim merkezleridir. Camilerimizin rollerine geniş açıdan bakmayı faydalı görüyorum. Her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız.Çocuklarımızı camilere daha çok getirmeliyiz. Gençlerimizin camilerle irtibatlarının kuvvetli olmasını temin etmeliyiz. Yoksa gençlerimizi içki, kumar, terörün önüne geçmesine engel olamayız.Nesillerimize sahip çıkan kuruluşlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu güzel camide yapılacak duaların kabul edilmesini niyaz ediyorum.44 bin 666 metrekare toplam arazi alanı, 19 bin 558 metrekare inşaat alanı ile Türkiye'nin ikinci büyük camii olma özelliği bulunan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde aynı anda 17 bin kişi namaz kılabilecek.Bu rakam, dış bahçe ile birlikte düşünüldüğünde 34 bine çıkıyor.6 minareli caminin 4 minaresi 107.1 metre yüksekliğinde, diğer iki minare ise 91 metre yüksekliğinde inşa edildi. Hem iç bükey hem dış bükey olarak tasarlanan hat örneklerinin layıkıyla izlenebilmesi için camide aydınlatma olarak avize kullanılmadı.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camiinin inşaatında yöresel bölge taşı ve modern dönemin malzemelerinin kullanıldığını belirtti.