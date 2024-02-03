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Kalkınma yolunda geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kızıldeniz'deki olaylardan dolayı Ümit Burnu'nda oluşan gemi trafiğine dikkati çekerek, Ümit Burnu'ndan yaklaşık 45 ve Kızıldeniz'den yaklaşık 35 günde yapılan nakliyelerin, yapımı süren Kalkınma Yolu ile 25 günde gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Kalkınma yolunda geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz
Ekleme: 3.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 3.02.2024 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Kalkınma yolunda geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

FİNANSMAN SAĞLANACAK

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, Irak ile en önemli konunun Kalkınma Yolu Projesi olduğunu söyledi. Görüşmede bu konuda gelinen noktanın ele alındığını dile getiren Uraloğlu, Irak tarafının projede büyük yol kat ettiğini bildirdi. Konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, 'Yıl içinde inşallah buranın finansmanı ve ihalesiyle ilgili gelişmeleri de göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak'a yapacağı ziyaret sırasında bazı kararların alınabileceğini karşılıklı konuştuk. Kalkınma Yolu'nun devamında da ülkemizde yapmamız gereken işler hakkında bilgi verdik. Biz de onları hızlıca yürütüyoruz' diye konuştu.

Kalkınma yolunda geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu açıkladı: Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz

GEMİ TRAFİĞİNE DİKKAT

Kızıldeniz'deki olaylardan dolayı Ümit Burnu'nda oluşan gemi trafiğine dikkati çeken Abdulkadir Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: 'Bugün Ümit Burnu'ndan yaklaşık 45 ve Kızıldeniz'den yaklaşık 35 günde yapılan nakliyelerin 'Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde sadece 25 günlük bir sürede yapılabileceğini biliyoruz. Onun da ne kadar kıymetli olduğunu farkındayız. Çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz.'

TÜRK FİRMALARININ TECRÜBESİNDEN YARARLANACAĞIZ

IRAKLI Bakan Sadavi de Kalkınma Yolu Projesi'nin Fav Limanı, demir yolları ve kara yolları olmak üzere 3 ana konudan oluştuğunu anlattı. Sadavi, 'Kalkınma Yolu Projesi'nde Büyük Fav Limanı yüzde 85, demir yolları yüzde 55 ve otoyollar ise yüzde 35 tamamlanmış durumda. Mali ve ekonomik konular devam ediyor. Etüt çalışmalarımız da devam ediyor. İki ülkenin bu projeyle ilgili ofisler açması noktasında anlaştık. Ayrıca, demir yolu ve limanlar konusunda Türk firmalarıyla görüşeceğiz, firmaların tecrübelerinden yaralanmak isteriz' diye konuştu. Öte yandan görüşmede, iki ülke arasında tır taşımacılığının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılamasının kararlaştırıldığı da bildirildi.

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