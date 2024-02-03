Başkan Erdoğan Hatay ilçe adaylarını tanıttı! Muhalefete tepki: Biz o vicdansızlardan değiliz

Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımız evini alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hatay'daki kardeşlerimize söz veriyoruz hangi engel ile karşılaşırsak karşılaşalım Hatay'ı eskisinden daha güvenli, daha canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak dinlenmek yok. Hükumetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi deprem bölgesinin yeninden inşası ve ihyasıdır.Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı üç kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan değiliz.Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm fertleriyle milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için ter döken bir ittifakız.Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz.Hatay, uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde âdeta heder oluyor.Şehrin topyekûn kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da da bunu başaracağız.Bizde bölücü örgütün güdümünde siyaset yapanlarla 'DEM'lenmek olmaz. Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten, ülkeye güya gerçek demokrasiyi getirmekten söz ediyorlardı. Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. Daha düne kadar '13'üncü cumhurbaşkanımız' diye âdeta pamuklara sardıkları adayı bugün Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına hapsettiler.Aylar boyunca illeri beraber gezmişler, işin aslını bal gibi bildikleri halde seçim gecesi 'kazanıyoruz' yalanını beraber söylemişlerdi. Sonra yenilginin tüm faturasını tek bir kişiye kesip el birliğiyle kendilerini temize çıkardılar.Biz Cumhur İttifakı olarak dün nerede durduysak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz.İLÇE ADAYLARIAltınözü Belediye Başkan adayı: Rıfat SarıAntakya Belediye Başkan adayı: İbrahim Naci YaparArsuz Belediye Başkan adayı: Değer TultakBelen Belediye Başkan adayı: İbrahim GülDefne Belediye Başkan adayı: Gökhan KöseDörtyol Belediye Başkan adayı: Oğuz UçarErzin Belediye Başkan adayı: Erhan AkıHassa Belediye Başkan adayı: Selahattin Çolakİskenderun Belediye Başkan adayı: Mehmet DönmezKırıkhan Belediye Başkan adayı: Ömer Erdal ÇelikKumlu Belediye Başkan adayı: Mehmet DeliPayas Belediye Başkan adayı: Bekir AltanReyhanlı Belediye Başkan adayı: Ahmet Selman YumuşakSamandağ Belediye Başkan adayı: Seyit Ali AslanYayladağı Belediye Başkan adayı: Mehmet Yalçın