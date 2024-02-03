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Başkan Erdoğan Hatay ilçe adaylarını tanıttı! Muhalefete tepki: Biz o vicdansızlardan değiliz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Konuşmasında muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı üç kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan değiliz." dedi.

Başkan Erdoğan Hatay ilçe adaylarını tanıttı! Muhalefete tepki: Biz o vicdansızlardan değiliz
Ekleme: 3.02.2024 - 19:18 Güncelleme: 3.02.2024 - 20:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Hatay ilçe adaylarını tanıttı! Muhalefete tepki: Biz o vicdansızlardan değiliz
Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz. Deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımız evini alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hatay'daki kardeşlerimize söz veriyoruz hangi engel ile karşılaşırsak karşılaşalım Hatay'ı eskisinden daha güvenli, daha canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak dinlenmek yok. Hükumetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi deprem bölgesinin yeninden inşası ve ihyasıdır.

Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı üç kuruş yardımı insanımızın başına kakan vicdansızlardan değiliz.

Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm fertleriyle milletimizin refahı, esenliği ve geleceği için ter döken bir ittifakız.

Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz.Hatay, uzun bir süredir iş ve icraat yerine laf üreten CHP zihniyetinin elinde âdeta heder oluyor.

Şehrin topyekûn kalkınabilmesi için hem iktidarla yerel yönetim arasında hem de yerelde merkezle ilçeler arasında uyumun olması vazgeçilmezdir. İnşallah Hatay'da da bunu başaracağız.

Bizde bölücü örgütün güdümünde siyaset yapanlarla 'DEM'lenmek olmaz. Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye'yi birlikte yönetmekten, ülkeye güya gerçek demokrasiyi getirmekten söz ediyorlardı. Bugün birbirlerinin seçim afişlerine dahi tahammül edemiyorlar. Daha düne kadar '13'üncü cumhurbaşkanımız' diye âdeta pamuklara sardıkları adayı bugün Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına hapsettiler.

Aylar boyunca illeri beraber gezmişler, işin aslını bal gibi bildikleri halde seçim gecesi 'kazanıyoruz' yalanını beraber söylemişlerdi. Sonra yenilginin tüm faturasını tek bir kişiye kesip el birliğiyle kendilerini temize çıkardılar.

Biz Cumhur İttifakı olarak dün nerede durduysak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz.

İLÇE ADAYLARI

Altınözü Belediye Başkan adayı: Rıfat Sarı

Antakya Belediye Başkan adayı: İbrahim Naci Yapar

Arsuz Belediye Başkan adayı: Değer Tultak

Belen Belediye Başkan adayı: İbrahim Gül

Defne Belediye Başkan adayı: Gökhan Köse

Dörtyol Belediye Başkan adayı: Oğuz Uçar

Erzin Belediye Başkan adayı: Erhan Akı

Hassa Belediye Başkan adayı: Selahattin Çolak

İskenderun Belediye Başkan adayı: Mehmet Dönmez

Kırıkhan Belediye Başkan adayı: Ömer Erdal Çelik

Kumlu Belediye Başkan adayı: Mehmet Deli

Payas Belediye Başkan adayı: Bekir Altan

Reyhanlı Belediye Başkan adayı: Ahmet Selman Yumuşak

Samandağ Belediye Başkan adayı: Seyit Ali Aslan

Yayladağı Belediye Başkan adayı: Mehmet Yalçın
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