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Başkan Erdoğan'dan muhalefete deprem konusunda çağrı: İnsaflı ve sorumlu davranın

Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ve İskenderun Devlet Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Devletin tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, deprem konusunda ilkeli siyaset izlemeyen muhalefete de çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'deki muhalefeti deprem konusunda polemik yapmak yerine, vicdanlı, insaflı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan muhalefete deprem konusunda çağrı: İnsaflı ve sorumlu davranın
Ekleme: 3.02.2024 - 18:27 Güncelleme: 3.02.2024 - 18:48 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan muhalefete deprem konusunda çağrı: İnsaflı ve sorumlu davranın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ve İskenderun Devlet Hastanesi açılış töreninde katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Devletimizin tüm kapasitesini deprem bölgesine yığmış durumdayız. Amacımız mümkün olan en kısa sürede Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır.

14-28 Mayıs seçimleri sürecinde birileri buraları kullanışlı siyasi malzeme olarak görürken biz âdeta deprem bölgemizin üzerine titredik.

Hükûmet olarak Hatay'da ve diğer afetzede illerimizde sadece sahadaki zorluklarla mücadele etmiyoruz, buradaki çalışmalarımızda atılan her adıma kulp takmak için pusuda bekleyen kötücül bir zihniyete karşı da mücadele ediyoruz.

Sırf oy tercihlerinden dolayı akla ziyan hakaretlere uğrayan depremzede kardeşlerimizin yürek acısının akşamdan sabaha kapanmayacağı açıktır.

Şu samimi çağrıyı yapmak isterim, Türkiye'deki muhalefeti deprem konusunda polemik yapmak yerine, vicdanlı, insaflı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum.

Başkan Erdoğan'dan muhalefete deprem konusunda çağrı: İnsaflı ve sorumlu davranın
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