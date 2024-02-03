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Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı'nın dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.

Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi
Ekleme: 3.02.2024 - 10:06 Güncelleme: 3.02.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dönüşüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.

Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.

Dönüşü 5 Şubat'a ertelendi: 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılacak

Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

Dün uğurlama töreni düzenlendi

Öte yandan Gezeravcı'nın bugün Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'ten ayrılması bekleniyordu.

Ax-3 ekibi için dün uğurlama töreni düzenlenmişti.

Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi

Geri dönüş süreci nasıl olacak?

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, Uzay istasyonuna kenetli halde 14 gündür kendilerini bekleyen Dragon kapsülüne geçecek. Dünya'ya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.

Kapıların kapatılmasının ardından, uzay istasyonundan ayrılacak kapsül daha sonra kontrollü olarak yavaşlayıp dönüşe geçecek. Atmosfere girişi sırasında saatte 27 bin kilometre hızla ilerliyor olacak.

Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi


7 bin derecenin üzerine çıkan sıcaklığa karşı özel kalkan

Ses hızının 20 katını aşan bu süratte, kapsülün dış katmanındaki sıcaklık 7 bin derecenin üzerine çıkıyor. Bu sıcaklığa karşı SpaceX, PICA denen ısı kalkanını kullanıyor.

Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayan Dragon Kapsülü paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.
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