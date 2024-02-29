Yer İstanbul Güngören! İşe gitmek için evden çıktı… Sonrası korkunç!

İstanbul Güngören'de Sedat Elalmış, işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan genç, kurtarılamadı. Sedat Elalmış'ın yakınları sinir krizi geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kan donduran cinayet 20 Şubat'ta İstanbul Güngören'de yaşandı. İddiaya göre Sedat Elalmış (18) sabah işine gitmek için evden çıktı.Üst sokakta kendisini bekleyen 2 kişi Elalmış'ı görür görmez silahla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırı sonrası, evine doğru kaçmaya çalışan genç, silahtan çıkan kurşunların hedefi oldu. Sedat Elalmış evinin önünde yere yığılırken silahlı saldırganlar ise, koşarak olay yerinden kaçtı.Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir kadının yaralı gencin başında ağladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırırken, Sedat Elalmış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Silahlı saldırı sonrası Elalmış'ın kaçtığı ve evinin önünde yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Polis ekiplerinin silahlı saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.