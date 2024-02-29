Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma mesajı! 'Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme görülüyor'

Son dakika haberleri... TCMB PPK Toplantı Özeti: Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

TCMB PPK Toplantı Özeti: Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme olduğu görülmektedirTCMB PPK Toplantı Özeti: Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.