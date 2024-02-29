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Beyaz Gazete
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Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma mesajı! 'Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme görülüyor'

Son dakika haberleri... TCMB PPK Toplantı Özeti: Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Ekleme: 29.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:16 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma mesajı! 'Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme görülüyor'
TCMB PPK Toplantı Özeti: Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme olduğu görülmektedir

TCMB PPK Toplantı Özeti: Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Detaylar gelecek...