Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma mesajı! 'Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme görülüyor'
Son dakika haberleri... TCMB PPK Toplantı Özeti: Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
TCMB PPK Toplantı Özeti: Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme olduğu görülmektedir
TCMB PPK Toplantı Özeti: Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
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