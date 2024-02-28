  • USD: 31,16 - 31,22
  • EURO: 33,77 - 33,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ve müjde verildi... Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz." dedi.

Ve müjde verildi... Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
Ekleme: 28.02.2024 - 13:13 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Ve müjde verildi... Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bildiğiniz üzere yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getiriyoruz.

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattımızı açmıştık.

Ve müjde verildi... Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak

'HIZLI TREN AĞIMIZI ARTIK KARADENİZ'E ULAŞTIRACAĞIZ'
Şimdi Hızlı Tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız.

Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz.

Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak.

509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesi de gündemimizde...