Ve müjde verildi... Hızlı tren Karadeniz'e ulaşacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da konuştu.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bildiğiniz üzere yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getiriyoruz.
Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattımızı açmıştık.
'HIZLI TREN AĞIMIZI ARTIK KARADENİZ'E ULAŞTIRACAĞIZ'
Şimdi Hızlı Tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız.
Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz.
Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak.
509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesi de gündemimizde...