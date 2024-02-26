Cristiano Ronaldo'nun ojelerinin sırrı ortaya çıktı!

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında ayak parmaklarına siyah oje sürdüğü görülmüştü. Portekizli yıldızın ojelerinin sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...Geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında ayak parmaklarına siyah oje sürdüğü görülen Cristiano Ronaldo'nun bunu neden yaptığı ortaya çıktı.Milyonlarca hayranı olan ve büyük ilgiyle takip edilen Portekizli yıldızın oje sürme nedeninin, ayak tırnaklarında oluşabilecek mantar enfeksiyonlarını önlemek olduğu öğrenildi.Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla 2016'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazandıktan sonra tatilde ayak parmaklarında ojeyle görüntülenmişti. Ayrıca yıldız futbolcunun ojelerinde siyah rengi tercih etmesinin nedeni güneş ışığının emilmesini sağlayarak mantar ve bakteriler için uygun bir ortam oluşmaması olarak gösterildi.