Gazze'de can pazarı devam ediyor: Can kaybı 29 bin 606'ya ulaştı

İsrail ordusunun Gazze halkına yönellik saldırıları 141. gününde devam ediyor.Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Filistinli halk hem açlıkla hem de saldırılarla mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyor.Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere çeşitli noktalara saldırılarına devam etti.İsrail'in saldırıları sırasında onlarca kişi hayatını kaybetti.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, devam eden saldırılara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte 92 Filistinliyi öldürdüğü belirtilirken, toplam can kaybının 29 bin 606'ya yükseldiği aktarıldı.Öte yandan son saldırılarda 123 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 737'ye çıktığı kaydedildi.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı tarafından İsrail ordusunun saldırılarına yönelik açıklamada bulundu.'Dünya izlerken Gazze'deki insanlar büyük tehlike altında. Tarifsiz acıların görüntüleri gelmeye devam ederken kimse 'bilmiyordum' diyemez. Bu insanlık trajedisine artık göz yumamayız.' ifadeleri kullanıldı.