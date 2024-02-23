MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bir yeni operasyon daha geldi.MİT'in saha ajanları, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu teknik ve fiziki takibine aldı.Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile ortak yürütülen operasyonla, sınır ötesinde ortak bir operasyona imza atıldı.MİT'in hassas çalışmaları sonucu terörist Murat Kızıl'ın saklandığı yer tespit edildi.Adım adım izlenen Mazlum Mardin kod adlı terörist, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takıldı.Yakalanarak Türkiye'ye getirilen Murat Kızıl, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.Murat Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.