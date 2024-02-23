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CHP'den İYİ Parti'ye kumpas! Listeyi teslim etmedi, gerçek ortaya çıktı

Balıkesir'de İYİ Parti Bigadiç İlce Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, listeyi son gün seçim kuruluna teslim etmedi. İYİ Parti Bigadiç'te seçime girme şansını kaybederken, Kurucu İlçe Başkanı Vedat Bayraktar ile 3 yönetim kurulu üyesinin CHP'li Belediye Başkan adayı Zafer Göksel'in Belediye Meclisi aday listesine alındığı ortaya çıktı.

CHP'den İYİ Parti'ye kumpas! Listeyi teslim etmedi, gerçek ortaya çıktı
Ekleme: 23.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
CHP'den İYİ Parti'ye kumpas! Listeyi teslim etmedi, gerçek ortaya çıktı
Balıkesir'de, aynı zamanda kurucu ilçe başkanı da olan İYİ Parti Bigadiç İlçe Başkanı Vedat Bayraktar, belediye başkan adaylığı ve meclis üyelikleri için listelerin verileceği son gün olan 20 Şubat'ta, ortadan kayboldu.

Sabah'ta yer verilen habere göre, telefonlara da çıkmayan Bayraktar ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, saat 17.00'a kadar verilmesi gereken aday listelerini de ilçe seçim kuruluna teslim etmedi. Bu nedenle İYİ Parti Bigadiç'te seçime girme şansını kaybetti.

İYİ PARTİYE İHANET EDİP, CHP'YE TRANFER OLMUŞLAR

Ertesi gün diğer partilerin listeleri açıklandığında ise İlçe Başkanı Vedat Bayraktar ile yönetim kurulu üyeleri İsmail Derin, Ahmet Kamalı ve Sercan Çömlek'in, CHP'nin Bigadiç Belediye Başkan adayı Zafer Göksel'in, Belediye Meclis üyeleri aday listesinde yer aldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine İYİ Parti Genel merkezi, ilçe yönetimini görevden aldı.

CHP'den İYİ Parti'ye kumpas! Listeyi teslim etmedi, gerçek ortaya çıktı

KENDİNİ SAVUNURKEN, CHP İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

İYİ Parti Milletvekili ve Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından, 'Bizdeki operasyon şeytana şapka çıkarır. İçinde ne ararsan var, film gibi yani. Biz dağ bayır milletimizle kucaklaşırken, bunlar tezgah peşindeymiş' açıklamasını yaptı. Vedat Bayraktar ise il başkanının kendisini arayıp aday olmasını istediğini öne sürerek, 'Ben aday olmayacağını ve arkadaşlarımın da CHP ile görüştüğünü belirttim' dedi.

SİLİFKE'DE DE BENZER OPERASYON

Mersin'de de İYİ Parti Silifke İlçe Başkanı Medine Gürbüz İslim ve yönetimi de listelerin seçim kurullarına verilmesine bir gün kala, CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut lehine siyaset yapacaklarını açıklayarak partilerinden istifa etti. Bir gün sonra listeler açıklandığında ise Medine Gürbüz İslim'in, CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut'un listesinde kontenjan adayı gösterildiği, yönetimden bazı isimlerin de meclis üyesi adayları listesine alındığı görüldü.
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