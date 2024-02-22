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Meral Akşener'den eski ittifak ortağı CHP'ye salvolar: Atatürk'ün varisi olanlar bugün DEM'leniyor...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir il ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında, Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile iş birliği yapan CHP'ye sert tepki gösterdi. Akşener, "İzmir Atatürk'ün, Zübeyde annenin şehridir. İşgale hayır diyen şehirdir. Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar 'Dem'leniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bu derece bazı konularda geniş düşünceli olamazlar." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'den eski ittifak ortağı CHP'ye salvolar: Atatürk'ün varisi olanlar bugün DEM'leniyor...
Ekleme: 22.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'den eski ittifak ortağı CHP'ye salvolar: Atatürk'ün varisi olanlar bugün DEM'leniyor...
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de partisinin aday tanıtım toplantısında, DEM Parti ile iş birliği yapan eski ittifak ortağı CHP'ye sert sözlerle yüklendi. 'İzmir Atatürk'ün, Zübeyde annenin şehridir. İşgale hayır diyen şehirdir.' diyen Akşener, 'Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar 'Dem'leniyor bugün.' ifadesini kullandı.

Akşener, konuşmasından öne çıkanlar:

'Ben insan olarak pek çok çirkinliği zaman zaman aşabilmişsem de hazmetmeye gayret etmişimdir. Dolayısıyla hazmetmişimdir yutmuşumdur zaman zaman olsa da. Ama Atatürk'ümüze ailesine söylenen hiçbir sözü yutamadım ben. Çünkü benim babamın amcası Atatürk'ümüzün amcasıydı. Atatürk'ümüzden onun annesinden onun kız kardeşinden öyle şeyler dinledim ki. Ben Zübeyde annemizin hakkında bu dönemde konuşulanların hiçbirini hazmedemedim.

Meral Akşener'den eski ittifak ortağı CHP'ye salvolar: Atatürk'ün varisi olanlar bugün DEM'leniyor...

İzmir Atatürk'ün, Zübeyde annenin şehridir. İşgale hayır diyen şehirdir. Biz onları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar 'Dem'leniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bu derece bazı konularda geniş düşünceli olamazlar.'


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