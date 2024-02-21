Bursa'da okula servisi ticari araçla çarpıştı: 5'i öğrenci 7 yaralı

Bursa'da korkutan trafik kazası...Kaza, saat 12.00 sularında İnegöl ilçesinde iki sokağı kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.21 yaşındaki Yusuf Gündoğdu yönetimindeki hafif ticari araç ile seyir halinde olan 45 yaşındaki Çetin Tanöldes'in kullandığı okul servis minibüsü çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.Servis minibüsü bir evin bahçe duvarına, hafif ticari araç da parkı çevreleyen tellere çarptı.Kazada sürücü Gündoğdu, yaşları 4-9 arasında olan öğrenciler İnci G., Serra A., Muhammed Ali A., Akif K., Eslem Nur A. ve gözetmen öğretmen Rukiye A. yaralandı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5'i öğrenci 7 yaralıyı, hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.