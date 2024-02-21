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Bursa'da okula servisi ticari araçla çarpıştı: 5'i öğrenci 7 yaralı

Kafa kafaya çarpışan okul servisi ve ticari araçta 5'i öğrenci 7 kişi kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Ekleme: 21.02.2024 - 14:42 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da okula servisi ticari araçla çarpıştı: 5'i öğrenci 7 yaralıBursa'da korkutan trafik kazası...

Kaza, saat 12.00 sularında İnegöl ilçesinde iki sokağı kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Okul servisi ve ticari araç çarpıştı

21 yaşındaki Yusuf Gündoğdu yönetimindeki hafif ticari araç ile seyir halinde olan 45 yaşındaki Çetin Tanöldes'in kullandığı okul servis minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Servis minibüsü bir evin bahçe duvarına, hafif ticari araç da parkı çevreleyen tellere çarptı.

5'i öğrenci 7 kişi yaralandı

Kazada sürücü Gündoğdu, yaşları 4-9 arasında olan öğrenciler İnci G., Serra A., Muhammed Ali A., Akif K., Eslem Nur A. ve gözetmen öğretmen Rukiye A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5'i öğrenci 7 yaralıyı, hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da okula servisi ticari araçla çarpıştı: 5'i öğrenci 7 yaralı
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