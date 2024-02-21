Avrupa'da rakibi yok! Etlik Şehir Hastanesi birinci yılını doldurdu

7 farklı hastane, 100 yataklı kapalı psikiyatri kliniği, 100 yataklı klinik gözlemevi ve bünyesinde il sağlık müdürlüğü bulunan hastanede günlük ortalama 25 bin poliklinik hizmeti veriliyor. Son bir yılda 5 milyon 16 bin hastaya sağlık hizmeti verilirken, bunun 860 bini acil servislere yapıldı.81 bin cerrahi işlemin yanında toplam 11 bin 400 doğum gerçekleşti.Etlik Şehir Hastanesi'nde açık kalp cerrahisi ve koroner anjiyografinin eş zamanlı yapılabildiği 'hibrit ameliyathane', özellikle depremzedelerin tedavisnde kullanılan 'hiperbarik oksijen tedavi ünitesi' gibi olanaklara sahip. Hastanede Avrupa'da bile nadir rastlanan pulmoner rehabilitasyon, nöromüsküler hastalıklar merkezi gibi multidisipliner yaklaşıma sahip merkezler var.TÜRKİYE'DE TEK: ANJİYOYA GEREK KALMADAN TETKİK YAPILABİLİYOR!Türkiye'de sadece Etlik Şehir Hastanesinde bulunan 1024 kesit bilgisayarlı tomografi cihazıyla koroner anjiyografi öncesi bazı hastalara girişim yapmadan tetkikler yapabiliyor. 'Cyberknife' teknolojisini Türkiye'de uygulayan tek hastane. Bu cihazla beyin tümörü veya beyne metastaz yapmış hastalarda cerrahi işlemin gerçekleştiremeyeceği noktadaki kitlelere bu yöntem kullanılıyor.Etlik Şehir Hastanesi'nde 1716 hekim görev yapıyor. 1000 poliklinikle hizmet veren hastaneye yakın zamanda 200 poliklinik takviyesi daha yapılarak Türkiye ve Avrupa'nın en büyük hastanesi olma ünvanını koruyacak.