İzmir merkezli 3 ildeki Daltonlar operasyonu: 14 tutuklama

İzmir merkezli 3 ilde liderliğini kırmızı bülten ile aranan 'Can Dalton' kod adlı Beratcan Gökdemir'in yaptığı Daltonlar suç örgütüne yönelik düzenlenen Kafes 41 operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan ve yurt dışında olduğu tespit edilen 'Can Dalton' kod adlı Beratcan Gökdemir'in liderliğini yürüttüğü Daltonlar suç örgütüne yönelik harekete geçti.



Suç örgütü mensuplarının İzmir'de gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili örgüte maddi destek sağlayan, aynı zamanda eyleme katılarak örgüt mensuplarıyla birlikte hareket eden şüphelilere yönelik Kafes 41 operasyonu düzenlendi.



3 ilde eş zamanlı operasyonlar



İzmir merkezli İstanbul ve Kütahya'da toplam 11 ev, 1 iş yeri ve 2 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda 9 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalanıp gözaltına alınırken operasyonun 2. dalgasında ise 8 şüpheli daha gözaltına alındı.



Söz konusu örgüt ile mafya tipi yapılanmalara silah sağlayan şüphelilere yönelik İzmir, Dikili, Torbalı ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yine önceki gün düzenlenen operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı.



Her 3 operasyonda gözaltına alınan toplam 20 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 14 tabanca, 6 av tüfeği, 8 tabanca sürgüsü, 3 tetik mekanizması, 4 tabanca namlusu, 2 tabanca gövdesi, 1 tabanca kabzası, 4 tüfek namlusu, 1 tüfek kabzası, 328 fişek, 13 şarjör, 66 kartuş, 15,68 gram esrar ve 59 uyuşturucu hap ele geçirildi.



14 şüpheli tutuklandı



Kafes 41 operasyonu kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan toplam 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Daltonlar suç örgütünde faaliyet gösterdiği belirtilen 13 kişi tutuklandı. Ayrıca operasyon kapsamında suç örgütlerine silah temin etme suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin de tutuklandığı belirtildi.



Kafes 41 operasyonu kapsamında toplamda 14 şüpheli tutuklanırken 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.