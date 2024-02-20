AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, CHP kongresinde 'para dağıtıldı' iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:CHP'DE KAOS BÜYÜYOR'CHP, kaosların partisi, kavgaların partisi, birbirlerinin arkasından kuyuyu kazanların partisi haline dönmüş durumda. Özellikle Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in aralarındaki bu kavganın, kamuoyuna yansımaları çok fazla olmaya başladı.''Gördüğünüz gibi hak, hukuk, adalet diye, artık bağırmaya, çağırmaya ve hatta Ekrem İmamoğlu'nu protesto edecek hale kadar gelmeye başladılar. Bunların tek bir sebebi var aslında. Özgür Özel'in klkendi kongrelerinde, kendi kurultaylarında, kendi teşkilatlarına vermiş olduğu sözü tutmamış olması. Neydi o söz? Ön seçim sözü... Ön seçim sözünü tutmadığı için şuan da bu hadiselerin gerçekleşmesi de gayet doğal. Aslında kendi seçmenini kandıran bir genel başkanları var.''Bakıldığı zaman kendisinin, Atatürkçü olduğunu söyleyen bir siyasi partide, bugün İstiklal Marşı okumayan ve okumayı reddeden kişiler belediye başkanı adayı oldular.''Kendi partilileri söylüyorlar 'rant için, para için buralara milletvekili geldiler' diye ve şuan da CHP'de ciddi bir kriz var.''1 Nisan'da zannediyorum ki kurultay için hazırlanan bir ekip var, bekliyorlar 'Özgür Bey gitsin bir kurultay yapalım.' diye. Sayın Özgür Özel televizyonda bir açıklama yaptı. '1 Nisan'ı bekleyenler avuçlarını yalarlar' şeklinde bir cümle kullandı. Bunun sebebi, 1 Nisan'da başarısız şekilde çıkarsa CHP, tabi ki içeride kurultay isteyen ciddi bir kitle oluşacak ve bu kitlenin en önemli kesimini Hacı Bektaş Veli kültüründen gelen kesimler oluşturacak. Özellikle Alevi kökenli vatandaşlar, tercihte bulunacaklar. Ya Alevi kıyımlarına devam edecek CHP ya da ona bir ders verecekler. Kurultay sonrası eski düzenlerine, huzurla yaşadıkları ortamına dönmeye devam edecekler. Hangisinin olacağına seçmen karar verecek. Bunu da süreç içerisinde göreceğiz.'

GÜRSEL TEKİN, CHP'YE İSYAN ETTİ!

'Osman Özgüven'i de 'babam gibi seviyorum' dediler. Onu da aramıyorlar, telefonlarına çıkmıyorlar. Gürsel Tekin'in de telefonuna çıkamışlar çok değil. Bunlar zaten kendi içlerinde, kendilerinden olmayan herkesi ötekileştirebiliyorlar. Gürsel Tekin'in istifasından dolayı memnuniyet duyduklarını bile söyleyebilirim, Özgür Özel ve ekibinin. Çünkü partinin içerisinde farklı düşüncelerde veya yanlış yaptıkları zaman bunu söyleyebilecek kitlelerin olmasını istemiyorlar. Bu yüzden de gönderiyorlar.'



İSTANBUL'DA İMAMOĞLU GERİLİMİ!'Sen onların babası mısın? Onların öğretmeni misin? Kimsin ki orada 'oturun' ya da 'kalkın' diye talimat verebilesin. Kimsin sen? CHP'liler sana tepki gösteriyorlar. Hani siz, çok demokratiktiniz? Hani siz, bütün söylenenlere bir siyasi parti olarak hiç kızmazdınız? Kendi yaptığınız yanlışları, kendi içinizde birileri dile getidiği zaman 'oturun, dinleyin' gibi kelimeler kullanmaya başlıyor. İmamoğlu, sizin 'çürümüş' olduğunuzu Gürsel Tekin söylüyor. Demek ki diğer partilileriniz de Gürsel Tekin gibi size tepki gösteriyorlar. Çünkü tarihin gelmiş geçmiş en büyük yalancı siyasetçisi Ekrem İmamoğlu'dur.'