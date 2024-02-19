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Terör örgütüne 'Bozdoğan-4' operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Hatay’da, 'Bozdoğan-4' Operasyonları’ çerçevesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ mensubu 5’i yabancı uyruklu toplam 12 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ekleme: 19.02.2024 - 15:27 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütüne 'Bozdoğan-4' operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Bozdoğan-4' Operasyonları' çerçevesinde 12 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ Terör Örgütüne Üye Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçları kapsamında; Geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulunan, 'Firdevse Talip Olanlar' isimli internet sohbet grubunda DEAŞ terör örgütü yanlısı videolar yayınladıkları ve DEAŞ terör örgütüne mensup şahıslara 'infak' adı altına para topladıkları tespit edilen 5'i yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Operasyonu icra eden kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
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