Putin'den Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklama: En güvenilir enerji partneri

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler her geçen gün daha sağlam bir şekilde ilerliyor.Bunu ise sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik övgü dolu açıklamalar yapan Putin, destekliyor.Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin son yaptığı açıklamada da, Rusya'nın hiçbir ülkeye enerji kaynakları sunmayı reddetmediğini ve ortaya çıkan zor durumda en güvenilir partnerin Türkiye olduğunu belirtti.Putin, 'Her zaman Rusya'nın (enerji kaynakları) vermediğini, Rusya'nın bunları kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz. Biz her şeyi veriyoruz. En güvenilir partner Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden (doğalgaz) gidiyor' ifadelerini kullandı.Sabotajlar nedeniyle işlevsiz hale gelen Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının sağlam kolunu devreye almak için sadece bir haftaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Putin, 'En nihayetinde her şey Alman hükümetinin kararına bağlı. Kuzey Akım 2'de terör saldırısına rağmen bir kol sağlam kaldı. Kuzey Akım 1 imha edildi ancak Kuzey Akım 2'yi çalıştırmak mümkün mü? Mümkün! Vanayı çevirin ve 'Almak istiyoruz' deyin. Bir hafta sürer ancak istemiyorlar' diye konuştu.Bununla beraber Ukrayna'nın Rus doğalgazının transiti karşılığında Gazprom'dan ödeme almayı sürdürdüğüne dikkat çeken Putin, buna rağmen Kiev'in söz konusu kolu hizmete açmadığını, bu hattı açmanın Almanya ve Polonya için nasıl bir sorun teşkil ettiğini anlamadığını kaydetti.Putin, Batı'nın Rus gazını almaya bırakarak Rusya'nın daha hızlı çökeceğini ve geri dönüşü olmayan süreçlerin daha erken başlayacağını umduğunu belirterek 'Ancak geri dönüşü olmayan süreçler bizzat onlarda görülmeye başladı. Sanayi kuruluşları, ABD dahil, daha uygun koşulların yaratıldığı ve enerji kaynaklarının daha ucuz olduğu diğer ülkelere kayıyor. Çünkü bunların sıvılaştırılması, okyanus boyunca nakledilmesi ve sonra tekrar gazdan arındırılması gerekiyor. Bütün bunlar maliyeti artırıyor. Biz, Tanrıya şükür, üstesinden geliyoruz' ifadelerini kullandı.Rusya'dan doğalgaz tedarikleriyle ilgili kararı Avruplıların kendisinin vermesi gerektiğini kaydeden Putin, Batı'nın Rus gazı almaması halinde dahi Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarik etmeden de süreci atlatacağının altını çizdi.Rusya lideri, Almanya ve Avrupa ekonomisinin temellerinin de çok ciddi ve derin olduğunu söyleyerek ancak nispeten daha ucuz Rus enerji kaynaklarına göre inşa edilen bu ekonomilerin rekabet gücünü kaybettiğini vurguladı.