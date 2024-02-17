14 ilde uyuşturucu operasyonu! 1 ton uyuşturucu yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından; İstanbul, Diyarbakır, Kırşehir, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Sakarya, Giresun ve Ankara olmak üzere 14 ilde narkotik operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda; 1️ ton 68 kilo uyuşturucu madde ile 51 bin 100 adet uyuşturucu Hap ele geçirilirken 142 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.İLLERDE DÜZENLENEN OPERASYONLARBazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;'İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 6 aylık takipli KOM faaliyeti neticesinde yapılan operasyonda; 35 kilo eroin, 6 kilo kokain, 13 kilo metamfetamin ele geçirildi. Suç örgütü elebaşlarının aralarında bulunduğu 14 örgüt üyesi zehir taciri yakalandı.Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 6 kilo 200 gram metamfetamin, 10 bin 250 adet sentetik ecza, 2 kilo 150 gram skunk, 1 kilo 500 gram kubar esrar, 1000 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid, muhtelif miktarda eroin ve kök kenevir ele geçirilirken 27 sokak satıcısı gözaltına alındı.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 971 kilo esrar ele geçirilirken 3 zehir taciri yakalandı. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 5 kilo skunk, 825 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo esrar, Muhtelif miktarlarda metamfetamin, kokain ve sentetik kannabinoid ele geçilirken 51 sokak satıcısı gözaltını alındı. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 3kilo 815 gram kubar esrar ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 32 bin 790 adet sentetik ecza ele geçirildi.'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 'Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız karalılıkla devam edecek' şeklinde paylaşımda bulundu.