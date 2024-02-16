Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu ve Giresun'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, Karadeniz Bölgesi'ndeki programları kapsamında bugün Ordu ve Giresun'da olacak.

Yerel seçim çalışmalarında Karadeniz Bölgesine ağırlık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü ilk adresi Ordu olacak.Cumhurbaşkanı, saat 14.00'te Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge katılacak.Erdoğan, Ordu programının ardından Giresun'a gidecek, saat 16.00'da Valilik binası yanında düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki mitingde de gündeme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.