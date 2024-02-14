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Tarım ve Orman Bakanı Amasya’ya gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yarın Amasyalı üreticilere yönelik Güneş Paneli Dağıtım Töreni’ne katılacak. Amasya’da birçok programa katılacak olan Bakan Yumaklı, Bölgenin en gelişmiş besicilik sanayi bölgesini de ziyaret edecek.

Ekleme: 14.02.2024 - 16:42 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Tarım ve Orman Bakanı Amasya’ya gidiyor
Ziyaret programı kapsamında çeşitli etkinliklere katılacak olan Bakan Yumaklı'nın Amasya'daki programı şu şekilde:

Saat 10.00'da başlayacak olan programın ilk durağı, Ak Parti İl Başkanlığı Ziyareti olacak. Burada parti yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelecek olan Bakan Yumaklı, partinin Amasya'daki faaliyetleri hakkında bilgi alacak.

Saat 10.45'te Esnaf Ziyareti gerçekleştirecek olan Bakan Yumaklı, Amasya'daki esnafın sorunlarını dinleyecek ve çözüm önerileri sunacak.

Saat 11.30'da ise Seçim Ofisi Açılışı yapılacak. Bakan Yumaklı, seçim sürecinde destek olacakları çalışmalar hakkında bilgi verecek ve partililere teşvik edici mesajlar iletecek.

Saat 12.15'te Amasya Valiliği'ni ziyaret edecek olan Bakan Yumaklı, vali ve diğer il yetkilileriyle bir araya gelerek ilin tarım ve orman alanındaki durumu hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Saat 13.00'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde Güneş Paneli Dağıtım Töreni düzenlenecek. Bu törende Bakan Yumaklı, çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımı ve tarımsal alanlarda yenilenebilir enerji projeleri hakkında konuşacak ve güneş paneli dağıtımını gerçekleştirecek.

Saat 14.00'de Suluova Tarımsal Dönüşüm İşletme (TDİ) Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Zenet'i ziyaret edecek olan Bakan Yumaklı, bölgedeki tarımsal üretim ve dönüşüm projelerini inceleyecek ve yetkililerle görüş alışverişinde bulunacak.

Saat 16.00'de ise Sektör paydaşları ile bir toplantı düzenlenecek. Bu çalıştayda tarım ve orman alanında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin stratejilerin belirlenmesi amaçlanıyor. Bakan Yumaklı, burada sektör temsilcileri, uzmanlar ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak.

Bakan Yumaklı'nın Amasya ziyareti, tarım ve orman alanında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve ilgili taraflarla işbirliği ve koordinasyonun artırılması açısından büyük önem taşıyor.
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