Survivor All Star'da gergin anlar: Acun Ilıcalı 'Davranışların bize uymuyor' diyerek tepki gösterdi

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da yine heyecan doruktaydı.Tartışmaların ve kavgaların bitmediği yarışmada sinirler yine gerildi. Yarışmacılardan Yunus Emre ve Ogeday arasında tartışma çıktı.Konseyin gergin bir atmosferde geçtiği bölümde, Ilıcalı'nın 'Davranış şeklin bize uymuyor' ifadesiyle Yunus Emre'yi uyarması, izleyicilerin dikkatini çekti.Yunus Emre'ye tepki gösterdi: Sanki kontrolsüz biriIlıcalı, 'Şu net bir şekilde görülüyor ki Yunus Emre'ye uyarılarımın çok bir önemi yok. Oyun kaybedip karşı takıma sürekli sataşan, üslubuyla, söylediği sözlerle, programın içerisinde sanki kontrolsüz biri. Her gün bir sebep bulan. Geçen de söylemiştim, benim çok ümidimin olmadığı, devam etme ihtimalini çok görmediğim bir yarışmacı. Sözü şimdi ona verelim.' dedi.Ilıcalı'nın ifadeleri üzerine söz alan Yunus Emre, şunları söyledi:'Ben bu adamlarla hepsiyle yarıştım. Hepsiyle de yendim yenildim. Özgür Ağabey'le de yarıştım Ersin Ağabey de vardı. Hiçbirisine saygısızlık yaptım mı? Oyun alanında hareketler yapan bir arkadaş var mıydı burada. Ben de seviyeli bir şekilde yarışmamı sürdürdüm. Ogeday beyefendi ben ne zaman bir kazanç sağlasam döndüm takımımla sevindim. Dönmüş bana 'seni garanti sayım yaptım' falan, hayırdır. Sen kimi nerede oynatıyorsun? Yani ben adamına göre muamele yaparım. Seviye oraya inerse ben daha da alçalabilirim Acun Ağabey. Uymuyorsa bu programa hiç problem değil. Sizinle burayı paylaşmak çok güzeldi. Sizleri çok seviyorum. Yapacak bir şey yok ağabey.'Acun Ilıcalı ise 'Daha önce defalarca uyardığım Yunus Emre bu şekilde abuk subuk laflar kullanamaz. Kendini haklı görebilirsin. Ben de diyorum ki; Bize ne. Ne yapacaksın yani birisi bir şey deyince birini mi döveceksin. O zaman birisi bir şey deyince git ona saldır. Bana böyle dediler, şöyle dediler... Ben seni severim. Bu konu senle benim aramdaki sevgi konusu değil. Senin aşırı derece tehditler saydırman. Düelloya çıksan çıktığın adama saldırıyorsun. Bugün konuşmaların son derece kabul edilmez. Her dakika tehditler yapıyorsun. Seni şöyle yaparım, böyle yaparım. Burası senin tehdit alanın değil.' diye konuştu.Acun Ilıcalı, daha sonra Yunus Emre'ye 'Sana 3 ceza daha veriyoruz. Cezandan 3 kalmıştı 3 daha ekliyoruz. Bir daha yaparsan 5 daha vereceğiz. Bir daha yaparsan 5 daha verilecek. Seni de burada zorla tutmuyoruz.' dedi.